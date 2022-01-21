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【思家大戰】李思捷舊同學組隊登場「挑機」　J2隊爆內幕指C君衰鹹濕？

娛樂 12:25 2022/01/21

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由李思捷主持及監製的遊戲節目《思家大戰》播出本周來到第十九集，是集參賽嘉賓包括歐陽偉豪（Ben Sir）、陳嘉慧（Erica）、黃紫恩（Jojo）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB），還有J2節目創意總監C君大駕光臨。

本集分別有來自J2的「陀地冇人性」隊，以及家庭觀眾代表「同李學壞」隊。由歐陽偉豪（Ben Sir）率領的「陀地冇人性」隊，成員有陳嘉慧（Erica）、黃紫恩（Jojo）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB），亦邀請到J2節目創意總監C君亦有現身捧場。

向來風趣幽默的Ben Sir，介紹隊員時大晒急才：「我哋組咁多個J，今晚實好好J啦！好好J即係可以令人仰慕咁解！」

至於家庭觀眾「同李學壞」隊原來亦「大有來頭」，五人全是思捷相識至少30年的同學，他們與思捷一樣鬼馬，竟瞞著老同學思捷拍攝向製作組自薦影片，最終又真的因表現突出被選中上節目。

「同李學壞」隊一出場即先聲奪人，隊長小Bill甫開始即狂窒思捷謂：「打極畀你都唔接。」思捷聞言妙回謂：「電話冇顯示你名。」豈料Bill再強攻反擊：「梗係啦！因為我電話唔係曾志偉個冧巴嘛，你梗係唔聽啦！」最終思捷招架不住無言以對，十分爆笑！

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今集問題難度指數頗高，令一眾參賽者陷入苦戰，其中一條「問咗100位女士，瞓醒見到李思捷喺隔籬會點做」，慘令思捷經歷情緒過山車，一時被眾嘉賓瘋狂「負評」，一時又被捧到上天。

至於C君亦慘被擺上枱，事緣有一條問題是「衰老闆特徵」，J2隊回答時思捷竟叫他們以C君平日行為作為答案藍圖，結果C君當然落得一身負評，其中Juliana更因言語上有誤會、誤指C君「衰鹹濕」，思捷即時虛驚一場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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