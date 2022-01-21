【新冠肺炎】佛教筏可紀念中學多1人確診　相關班級同學需檢疫

▲ （陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（21日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。本港今日新增24宗確診，其中18宗為本地個案，包括2宗不明感染源頭個案，另外同日錄得約20宗初步確診個案（詳情即看【下一頁】）。

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佛教筏可紀念中學再多1名學生確診（個案13114），是一名14歲女生，為早前確診個案13098的同班同學。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該校亦再新增2宗初步確診個案，包括與確診者同班及不同班的學生。學校一班約有20餘人，現時2B、3B、4B班均有學生染疫，有確診個案班級及曾與以上班級混合上課的學生需要檢疫。該校至今錄得5宗確診或初步確診個案。

另外，居於美孚的幼稚園老師有2名家人確診，分別為個案13112、13122。

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記者：余思嵐