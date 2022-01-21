【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠

▲ 有港媽趁女兒返工時，擅自棄2隻倉鼠，現時1隻仍未尋回。

銅鑼灣寵物店有倉鼠感染新冠病毒，漁護署於18日（周二）宣布將約2,000倉鼠人道毀滅，並建議市民交出去年12月22日或之後購買的倉鼠，「滅鼠令」引起部分市民恐慌，出現棄養潮。美孚一名倉鼠主人上網求助，表示媽媽趁她返工時擅自丟棄倉鼠，希望街坊伸出援手一起尋鼠。

▲ 希望美孚街坊一起幫忙尋回圖中的倉鼠。（圖片︰Mei Foo美孚facebook）

媽媽趁女兒返工棄倉鼠

事主於19日（周三）在facebook群組「Mei Foo美孚」發帖求助，帖文上載了一張倉鼠照片，倉鼠的披毛是銀白帶忌廉色，身後有一個啡屋頂配米白膠盒屋仔，事主媽媽沒有商量，擅自隨街遺棄家中2隻倉鼠。

我啊媽因為無知，所以喺我返工期間，掉咗我兩隻倉鼠，已經搵返一隻……荔灣花園附近，應該係圖中膠盒屋仔，希望大家伸出援手。

最新影片推介︰

熱心街坊幫助尋找

一眾網民幫忙希望可找回倉鼠，有的將帖文資料轉載去有關倉鼠的關注群組，有的身體力行幫忙尋找，「一陣落去幫你留意一下」、「今早放狗睇過附近唔見有，今晚再留意」，亦有熱心街坊在一處垃圾堆尋找，可惜「剛才已搜過這裡一帶一小時，暫時未有發現」。

有些網民難以置信事主的媽媽擅自丟棄倉鼠，很氣憤表示應該尊重小生命，斥「你會唔會考慮掉咗你阿媽？」等。

另一方面，有網民有感一些老人家的確會如此，現階段最重要是小倉鼠安全回家。

義工呼籲與家人冷靜理性分析

「掌心生命-香港倉鼠關注協會」建議，如果寵主及家人真的擔憂染疫，可以和家人冷靜及理性分析，包括在家飼養了一段時間的倉鼠患上新冠肺炎的可能性，鼠鼠不會突然在身體內製造病毒。更多意見及防疫貼士見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳