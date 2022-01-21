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【新冠疫苗】徐德義指已開始採購新一代疫苗　將多加宣傳推動5至11歲童打針

社會 12:12 2022/01/21

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食衞局副局長徐德義指已開始採購新一代疫苗。（經濟日報資料圖片）

本港5至11歲兒童今日(21日)起可到疫苗接種中心、私家診所等，接種科興疫苗。有立法會議員倡當局安排到校接種，除非學童或家長表明反對，否則需要接種；亦有立法會議員批評安老院舍接種率只有約1成，憂將成為防疫弱點。

食衞局副局長徐德義今日於立法會一個委員會指，明白為5至11歲學童接種存在一定挑戰，當局會多加宣傳，可安排外展隊或旅遊巴接載學童去接種中心打針；而由於長者院舍眾多，去年推出院舍接種計劃亦需時逐步推進，相信情況會較之前好。

他又提到，政府已開始與新冠疫苗廠商採購新一代疫苗，規劃本港下一輪疫苗接種計劃；又形式新冠疫苗發展很快，加上歷史因素，部分人仍然懷疑疫苗，但目前全球已打了很多針，本港專家已審視數據後亦作出接種疫苗的建議，強調本港提供的疫苗安全有效。

另外，官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，未來幾天有數間科興接種的中心預約爆滿，暫能預約接種的兒童人數不多，相信之後情況會好轉；又認爲，現時科興接種名額足夠，不需額外為兒童開設專門接種中心，政府亦將安排到校提供外展接種服務，透露目前有約800間學校報名，預計下月能展開工作。

最新熱門影片:【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

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責任編輯：陳正怡

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