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【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息

社會 12:16 2022/01/21

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被問及下周一會否有好消息時，霍震宇回應「有進展」。（陳永康攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議，日前原告之一、長房霍麗娜申請押後聆訊3天，尋求解決方案，案件今(21日)於高等法院再訊。原告之一、長房三子霍震宇一方表示，各方昨晚（20日）商討至深夜，要求法庭再給予時間，期望下周一（24日）前能達成協議，屆時帶來好消息。

原告之一、長房三子霍震宇今續到庭，離開法院時，被問及下周一會否有好消息，以及曾否與霍震寰商討，霍震宇只回應「有進展」。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員及多間家族公司。

法官陸啟康甫開庭問及「好消息或是壞消息」，代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith於表示，各方代表律師昨晚商討至晚上11時半，要求法庭再給予時間，押後聆訊至下周一（24日），期望下周一前能達成協議，屆時帶來好消息。

代表霍震寰的資深大律師黃仁龍表示同意押後聆訊，並表示各方正努力避免造成家庭不和諧及保護父親遺產，強調這是霍震寰立場。

代表二房及三房的大律師王則左表示，二房母親霍馮堅妮年事已高，從未獲告商討進度，要求得知商討時間表，以便索取指示。

法官陸啟康表示，明白案件的困難及需時商討，認為各方並非出於不敬而未向二房及三房匯報，相信各方經商討後，會於適當時候通知二房及三房。

法官又指，本案向社會發出良好訊息，不論如何困難的事亦可解決。法官表示，會給予各方最後一次機會，亦不會低估商討的難度，歡迎任何形式的和解方案，以達維持家庭和諧，期望下周一會帶來好消息。案件押後至下周一（24日）續。

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記者：林育慧

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