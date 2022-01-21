【IT狗】岑珈其由「萬年學生」升為電影男一 　感激太太一直無條件支持追夢

▲ 打拼15年的岑珈其終於闖出名堂。

ViuTV劇集《IT狗》成為劇迷討論熱話，當中岑珈其（爺爺）飾演的Born hub創辦人兼大學講師Kenneth，與「星之子」Tony（楊樂文飾）欺騙一班富三代搵著數，角色夠晒市儈衰格。

另外，岑珈其同時有份主持綜藝節目《膠戰S2》，令近日頻頻在電視見到「爺爺」的蹤影，在加上網上節目及電影不時有份演出，堪稱搶手人氣王。

現年31歲的岑珈其入行已15年，曾只演電影小角色兼被封「萬年學生」，為維持生計，亦曾涉足10個行業，幸獲家人無條件支持追演員夢，他曾於TOPick訪問稱：「是因為愛，愛這個職業，亦很感謝家人容許我這麼不孝，不給予家用。」

憑努力，不但參與的《IT狗》、《膠戰S2》有好成績，亦在電影《非同凡響》和《緣路山旮旯》任男一。

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▲ 岑珈其於《IT狗》飾演Born hub創辦人Kenneth。

打散工維持生活

現年31歲的岑珈其，早於2008年出道，他是導演麥曦茵旗下公司Dumb Youth的藝人，在2008年參演自己第一部電影《烈日當空》入行。

可是之後兩年的演出工作不多，只是演出港台劇集及電影，惟當時岑珈其獲媽媽全力支持。他曾於TOPick訪問中說：「媽媽想我賺錢回來，不是為了給她家用，而是應付自己日常開支，所以便做了不同的散工。」

▲ 《IT狗》成為近日人氣劇集。

獲兩位兄長照顧

是故入行前珈其曾做過很多不同的散工，邊打工邊當演員，他做過的職業包括Sales、跟車、司機、地盤、飲食、雲石打磨、地產、保險、婚禮剪接等。

最後一份散工是跟長兄一起從事地產經紀，離職之時他曾擔心沒法給父母家用，二哥看在眼裡即主動跟他說：「你份家用我幫你畀埋」。

▲ 麥曦茵是岑珈其的恩師。

爭取演出機會

岑家上上下下都被岑珈其的幹勁打動，齊心支持他成為全職演員：「很感謝他們容許我這麼不孝，不給予家用，讓我放心去追夢。」

體驗過各種職業，岑珈其最愛的終究是演員，「很老套，真的是因為愛，愛這個職業，也很感謝家人的支持。坦白說，入行至今其實都賺不到錢，但我真的喜歡這個職業。」

因為熱愛這行業，岑珈其主動尋找演出機會，他曾於訪問中直言會「𢲷撈」，而《點五步》「陳強」一角即是他努力爭取回來。

其後珈其主力拍攝電影，因外表童顏經常被安排演學生和主角童年角色，因而獲封「萬年學生」稱號，他曾於揚言希望30歲後不再演學生，只因怕觀眾接受不來。

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漸闖出名堂

及至2018年，他首次擔任男主角電影《非同凡響》，上映後大受好評。在2019年，參與ViuTV劇集《教束》，演出大受歡迎，亦為他提升不少知名度。之後，他也在劇集《二月廿九》、《地產仔》、《歎息橋》及電影《金都》中有演出。

知名度漸增的岑珈其近年工作不斷，除了為ViuTV綜藝節目擔任《膠戰》主持，他更加入YouTube頻道「試當真」成為幕前成員，而今年他於新片《緣路山旮旯》裡再度擔任男主角。

岑珈其曾於訪談中表示，想嘗試不同的角色：「如果我不盡最大努力，我沒資格講，我有多愛演戲。」

▲ 近日參與綜藝節目《膠戰S2》。 （取自instagram）

成家立室做爸爸

事業漸上軌道的岑珈其亦擁有美滿家庭，岑珈其於2020年11月，跟拍拖5年的圈外女友Angel結婚。婚宴雖受疫情及限聚令影響未能大排筵席，幸仍獲一眾圈中好友到場祝賀，可見他人緣甚佳。

由於他的兩位哥哥和兩位姐姐在婚後已各自組織家庭，加上爸爸於數年前離世，故孝順仔岑珈其婚後繼續與媽媽同住。

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這位廿四孝老公曾大讚太太Angel很好，在自己未成名前l亦無條件支持。

岑珈其感恩說：「我不是賺到很多錢，但她從沒介意我賺不到錢，不怕與我一起會沒將來。她不化妝，有得著（衣服）就夠，很撲素，與女友拍拖不需要花很多錢。」

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去年年初，岑珈其榮升人父，太太誕下兒子彥臻，而岑珈其亦不時都會在社交平台上分享全家福。

當了爸爸後，岑珈其曾於IG撰文感激太太和上天送了一份最好的禮物給他，又公開對太太說「我愛你」，他希望兒子健康快樂成長，現在目標是努力工作，給予家人幸福的生活。

而岑珈其曾表示為將時間留給老婆及兒子，近期少了參與朋友的聚會，他稱：「多謝朋友的體諒，不過有時也會帶同家人一起岀席。」