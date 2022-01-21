【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】

▲ 山下菓子聯乘近年角落小夥伴蠟筆小新，推出新春節慶賀年年糕，早買有著數。（山下菓子提供相片）

農曆新年快到，買齊年糕未？山下菓子新年糕點一向受歡迎，去年就大賣15,000件！今年聯乘大熱的角落生物及搞笑得意的蠟筆小新推出新春節慶賀年年糕套裝，當中首推蠟筆小新的patpat造型的黃金糕，將傳統年糕，搖身變成新派時尚送禮佳品。所有糕點100%人手製造並採用天然食材亦不絕無添加色素及防腐劑，保證食得安心。

香港人過年最愛年糕相信非蘿蔔糕莫屬，由100%日本大根蘿蔔糕製成的蘿蔔糕，份外香甜而且鮮味重。加入豐富足料的臘肉及蝦米，每一口都能嘗到食材的完美比例。由香港製造，有品質保證，原價$188，早鳥價$158。

▲ 由100%日本大根蘿蔔糕製成的蘿蔔糕。（山下菓子提供相片）

第二款要推介是日本黑糖年糕，黑糖味濃郁，口感軟糯煙韌。只需細火煎至軟身，外脆內軟、不甜不膩煙韌無比。配上蠟筆小新的禮盒，相信打開時必會感到驚喜，原價$188，早鳥價$158。

以下這款蠟筆小新patpat黃金糕禮盒套裝，收到的人一定滿心歡喜。黃金糕即是楊枝金露糕，當中加入了新鮮芒果粒，滋味倍增，會成為大人小朋友最喜愛的賀年食品！原價$188，早鳥價$168。

▲ 非常搞鬼的蠟筆小新patpat黃金糕。（山下菓子提供相片）

除了主題糕點，今年亦推出蠟筆小新保溫袋。保溫袋以雙層設計，內層保溫袋附上拉鏈及可獨立拆出。外層為手挽帆布袋，方便不同情況使用。袋尺寸約30 X21 X 12cm 原價$398，早鳥價$298。

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記者：周美好