【2元乘車優惠】60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」 下月27日起享2元乘車
社會 12:33 2022/01/21
政府今日（21日）表示，快可受惠於政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的60至64歲合資格人士，必須在本月31日或之前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，或到臨時樂悠咭申請服務中心辦理申請，否則將不能如期於2月27日起享用2元乘車優惠。
當局指，臨時服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息，將運作至3月12日。八達通卡有限公司至今共收到超過53萬7千份申請，估計佔1957年至1961年出生人口的約88.2%。
- 八達通會繼續接受合資格人士以郵寄方式或透過「八達通App」遞交的申請，但在一月三十一日後遞交的申請或未能趕及在二月二十七日前收到「樂悠咭」。此外，將於三個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或二月二十七日起（以較後者為準）享用該優惠
- 「八達通App」、網頁下載版申請表（不設免郵費回郵信封）及紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的派發地點名單已載於「樂悠咭」網頁。網頁亦載有填寫申請表的示範短片，詳細介紹使用「八達通App」或以郵遞方式申請的具體步驟。如有查詢，請致電查詢熱線
- 「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。政府會資助首次申請的20元申請費用，申請人無須另行支付任何費用。65歲或以上受惠人士可繼續享用該優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用該優惠而無須申請
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責任編輯：余思嵐