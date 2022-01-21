【2元乘車優惠】60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」　下月27日起享2元乘車

▲ 60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」，下月27日起享2元乘車。（資料圖片）

政府今日（21日）表示，快可受惠於政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的60至64歲合資格人士，必須在本月31日或之前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，或到臨時樂悠咭申請服務中心辦理申請，否則將不能如期於2月27日起享用2元乘車優惠。

當局指，臨時服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息，將運作至3月12日。八達通卡有限公司至今共收到超過53萬7千份申請，估計佔1957年至1961年出生人口的約88.2%。

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責任編輯：余思嵐