【嬰兒用品】媽媽群組$200售全新奶樽　賣家一張相遭網民嘲︰蒙著眼說好新

▲ 有媽媽以$200出售全新奶樽，不過她上載的相片只見到奶樽一部分。

有媽媽會將嬰兒物品在網上群組免費送出或轉售，環保之餘，也讓其他有需要的家長受惠。近日有網民分享有媽媽以$200出售全新奶樽，不過重點在於她上載的相片，只見到奶樽的三分一左右，未能看清楚奶樽狀況，令人摸不著頭腦。

賣家相片只見奶樽一部分

該名網民向facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，表示很多媽媽都在網上賣BB二手用品，「用得唔好嘥」又可以幫補一下。只是她在一個媽媽群組看到其中的帖文，有媽媽售賣3個Dr Brwon's奶樽，寫道「全新未用過，盒掉咗，Total $200」，但相片只見3個奶樽的一部分。網民批評︰

標明物品全新，但只影得嗰少少，斬頭斬尾，到底想表達啲咩？咁樣唔使影啦！齋噏話全新都得啦！

▲ 賣家的相片只見3個奶樽的一部分。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

她認為相片是要讓買家看到貨件的真實樣貌，覺得這位媽媽有欺詐之嫌。她指有很多經濟環境不好的家庭不介意用二手物品，更應該要憑良心做事。

放得嬰兒用品，好大機會自己都已為人父母，可唔可以將心比心，喺顧住賺人錢嘅同時，都可以喺別人角度諗下呢？

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網民︰$200有$180係買神秘感

帖文引來不少網民討論，有網民留言「蒙著眼說好新」、「$200有$180係買神秘感」、「睇到啲又睇唔到啲，咁樣先係最吸引」、「睇鬼片咩，斬頭斬尾」、「咁樣放真係同冇相一樣」、「係咪驚偷圖」、「遮到連邊個型號都睇唔到」、「到時收到都係相中呢部分」。

可是有網民指出，該賣家可能出現技術問題而未懂處理，因網民曾在facebook編輯相片時，facebook無故裁切相片更多部分，出現賣家類近的狀況，需要重新發帖。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳