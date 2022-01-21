【尋子之旅】追查確診者行蹤揭父母傷殘兒子失蹤悲慘身世　男子為尋子通宵在23處打散工

▲ 追查確診者行蹤揭男子悲慘身世。

北京近日追查一名新冠肺炎確診者行蹤時，意外揭露確診者的悲傷身世，引起網民同情。一名確診男子在連續10多日分別輾轉於23個地方打工，而且工作時間長至凌晨。原來，男子的大兒子於2年多前失蹤，由於兒子曾在北京工作，於是他便到北京尋子，平常靠打散工維持生活。

最新影片：

綜合內媒報道，北京一名42歲男子於1月18日無症狀確診，主要從事裝修材料搬運工作。當局追查男子行蹤時，發現男子於1月1日至1月18日輾轉過23個不同地點打散工，工作範圍涉及東城、西城、朝陽、海淀、順義等多區。而且男子在晚間甚至凌晨時分仍在工作。

晚上十一點去，第二天早晨四點半回來，日頭如果有工作也會做。做的都是體力勞動工作，一次能賺200元至300元。上午睡覺，睡四五個小時，中午再出去找工作，這樣就能多掙點錢。

而男子除了工作外，幾乎沒有個人生活，唯一一次去餐廳用餐是在1月8日。男子表示，一般工作後老闆會包早餐，給10元可以買3個包和一碗稀飯，中午在家自己煮麵食。

由於生活太艱難，網民均稱男子為「流調中最辛苦的中國人」。

而男子拼命工作的背後，有著悲慘原因。原來其兒子於2020年8月失蹤，雖然曾在當地報警，但3個月才立案。他知道兒子曾在北京做過幫廚，所以選擇到北京尋子，但到目前問了幾十家飯店餐館都沒有消息。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為了尋子，他在2年半共輾轉28個城市。每到一地，在尋找兒子的同時，他都會打散工維持生活。

到了地方，我就在銀行的ATM機睡，天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工，賺夠錢了，就去其他城市。

而他的家庭也特別艱苦，媽媽胳膊摔斷，爸爸癱瘓沒人照顧。老婆負責照顧小兒子，幫人家海帶一年賺1萬元。整家只有他能外出工作。

我不覺得自己可憐。我只是好好幹活，我不偷不搶，靠自己的力氣，靠自己的雙手，掙點錢，掙了錢找孩子。就是為了生活，為了照顧這個家。我找孩子，到現在花了好幾萬。打工都是打零工，賺了錢就找孩子，沒錢了就打工。我努力，就是為了把孩子找回來。我辛苦一點，就算把命搭到裡面，也要把孩子找回來。

目前，男子已入院隔離治療。其頻繁的工作時間與轉移地點，描繪出北京底層打工人的艱辛生活而引起不少網民的共鳴和關注。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯：羅嘉欣