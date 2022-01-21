【Omega3補腦】避免水銀陷阱 營養師推介比三文魚含更豐富Omega3 海鮮

▲ 避免水銀陷阱，營養師推介比三文魚含更豐富Omega3 海鮮。

奧米加3的好處多不勝數，無論對血管彈性、減低身體內的發炎作用、改善情緒、降血壓及降三酸甘油脂的效果。智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega3。

海產（每100克） 所含DHA（毫克）與EPA（毫克） 黃花魚 2100 三文魚 1459-2153 銀鱈魚 920-1790 䱽魚 820 紅衫魚 820 熟蠔 624 蝦 282 扇貝 177 龍蝦 94 蟹 170 罐頭沙甸魚（脫水） 1400 罐頭三文魚（脫水） 1070 罐頭吞拿魚（脫水） 212

根據Hayley提供的資料，海產類中蘊含最多Omega3的，除了大眾所知的三文魚，還有黃花魚，以每100克來計算，黃花魚含有共2100毫克的DHA與EPA，而三文魚則含分別含有1459毫克DHA。

此外，含有豐富Omega3的海產還包括盲槽、銀鱈魚、䱽魚、紅衫魚及鯖魚，每100克魚肉均含有700至2000毫克不等的Omega3。其他海產包括煮熟過的蠔、蝦、龍蝦、扇貝、蟹等，亦蘊含Omega3，不過未有上面魚類般豐富，大概有100至200毫克不等。除了新鮮的海鮮，罐頭類包括罐頭沙甸魚、三文魚及吞拿魚均含有800至200毫克不等的Omega3。

最新影片

素食者可靠吸收ALA轉化成少量的DHA，亞麻籽油、奇亞籽與合桃蘊含豐富的ALA。

Hayley亦建議孕婦多吃魚類或其他海鮮去汲取足夠的Omega3，有助胎兒腦部成長，但記得要避免進食捕獵性魚類，如鯊魚、䱽魚、旗魚、劍魚、大眼吞拿魚等，因為牠們的水銀含量較高，對胎兒成長有影響。