【師傅愛你】打破一山不能藏二虎定律　七仙羽+麥玲玲破天荒合作拍廣告

▲ 打破一山不能藏二虎定論，七仙羽、麥玲玲破天荒合作拍新年廣告。

虎年將至，兩大城中人氣玄學家七仙羽（七師傅）與麥玲玲（玲玲師傅）獲品牌邀請，齊齊拍賀年產品的廣告，兩位師傅打破「一山不能藏二虎」的傳統說法，齊為港人送上福氣和歡樂氣氛！

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兩大師傅和氣收場

著名蒸餾水品牌早前找來城中人氣玄學家七仙羽師傅（七師傅）合力炮製「虎年開運七色」新春系列，兩款開運產品不但掀起全城熱話，更一度斷市要再補貨。

為配合全新推廣活動，七師傅日前再添食為品牌拍宣傳片，該品牌更邀請玄學界另一名人麥玲玲作特別嘉賓。兩位玄學天后在宣傳片中高手過招，到最後識英雄重英雄，一團和氣收場。

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七師傅七色開運

玲玲師傅深入七師傅工作室，大讚對方幫人開運強勁，七師傅笑言：「因為禾（我）有法眼，我睇完甚麼都知。」

玲玲師傅就拎起羅庚，直指方位有問題，七師傅從容地拋出「開運七色符」，念念有詞大講「七色開運水」祝福語：「祝你生意興隆、步步高陞、月月爆數、風生水起、富貴平安、龍精虎猛、虎虎生威、所有衰運沒你符、全部都殺晒！」

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玲玲師傅還招

身經百戰的玲玲師傅馬上接招，而七師傅及玲玲師傅之後互笠高帽，七師傅接住還跟客人及玲玲師傅分享新春添人緣及仙氣的秘笈。

兩位女師傅經過玄學上切磋交流，最後當然是一團和氣收場，二人齊擺出「We care你」的心心手勢：「師傅愛晒所有人，福氣當然齊齊分。」

七師傅拍廣告豬籠入水

是次品牌促成兩位玄學天后一同合作，之前被傳媒將二人屢作比較。

七師傅近期於幕前爆紅成為賀歲寵兒，玲玲師傅表示沒有視七師傅為敵人：「大家都是同行，一直希望有機會可以攜手合作，今次的賀年宣傳片令我的願望成真！」

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七師傅送飛吻

在廣告拍攝過程中，二人高受過招充份表現出淡定氣場，擦出不少火花；而七師傅更使出招牌式的「七仙氣」飛吻及唸全新《發神經》（發達要向神唸經），二人將較量的嚴肅氣氛，最終變成玄學 happy share的場面，達到同行互助、惺惺相惜，齊齊為市民送上虎年行大運的冷知識。

對於第一次與玲玲師傅合作，七師傅甚感滿意：「之前曾經有記者問過會不會同玲玲師傅合作，大家是同行，我永遠視同行如朋友，應該互相扶持互相合作，我亦不怕別人作比較，最好一齊拍廣告齊齊搵錢，正所謂水為財，就是win win。」

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一團和氣易生財

玲玲師傅亦十分贊同七師傅說法：「出面成日傳一山不能藏二虎，今年是虎年要打破這個傳統，所以品牌找我和七師傅合作，聽過故仔又不錯，所以就應承做一個客串嘉賓，同七師傅玩下，最緊要一團和氣，整個拍攝亦好開心。」

玲玲師傅更笑言雖然自己工作繁多，亦知七師傅最近人氣勁：「七師傅搵好多，睇報紙拍4、50個廣告，真的豬籠入水。」

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在旁的七師傅聽到玲玲師傅這樣說即發揮其喜感本色：「覺得時間真的不夠用，自己最強是睇風水幫人開運，拍廣告都是福報，帶點開心正能量給大家。」

提到許多人指七師傅很搞笑、娛樂性豐富，玲玲師傅表示：「今次真正合作終於感受到七師傅的喜感，人人都說七師傅有點無厘頭，其實她真的有大智慧，她為大家帶來歡笑娛樂，都是一種功德，尤其在這個時候大家都需要正能量的歡樂。」