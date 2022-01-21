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【打擊毒品】荃灣檢疑大麻搖頭丸可卡因等　32歲男子涉襲警及藏毒被捕

社會 12:46 2022/01/21

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（資料圖片）

警方今日（21日）表示，在荃灣檢獲約2克懷疑大麻、約5顆懷疑「搖頭丸」、約12顆懷疑咪達唑侖、約2.5克懷疑可卡因，及約2.4克懷疑「冰」毒，市值約5500元，拘捕1名男子。

警方指，在眾安街142號巡邏期間發現一名32歲男子形跡可疑，遂上前截查。調查期間，該名男子以手襲擊警務人員，發出口頭警告及嘗試以警棍制服男子，惟該名男子逃去。人員其後以胡椒噴霧於三陂坊一個後巷制服男子，受傷警員及被捕人清醒被送往仁濟醫院治理。

經初步調查，被捕人涉嫌襲警及藏毒被捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。

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責任編輯：余思嵐

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