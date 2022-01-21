【Eyes On Me】譚嘉儀挑戰唱跳舞歌曲　每晚花兩個鐘頭練舞

▲ 譚嘉儀上《StarTalk》接受許文軒訪問。

譚嘉儀日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談一改歌路推出的跳舞歌曲《Eyes On Me》及推出首張新曲加精選專輯感受。

嘉儀直言沒有跳舞底子：「我只係喺出面學過幾堂，為咗呢首歌日日返屋企練習，鋪張瑜伽蓆對住塊鏡去跳舞，每晚兩個鐘頭，先至慢慢改善，執返自己啲動作。」

談到錄音過程，她亦坦白稱開頭有點吃力：「平時唱慢歌多，第一日錄音覺得自己好似唱兒歌咁，多謝監製陳考威同我諗咗個方法，就係扮唱韓文歌或者唔知咩文嘅歌，攞咗個氣氛後，先變返廣東話，之後真係好咗好多！」

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感謝家人支持

由當日參加《超級巨聲3》入行到現在已踏入第10個年頭，譚嘉儀特別感謝家人的支持：「家人嘅支持係最大動力，佢哋係同我同行，佢哋知我好鍾意唱歌，完全冇俾壓力。自己唔係大富大貴人家，初初入行，月薪大約得四位數字，開Fans Gathering Book場都係屋企人資助我，佢哋真係精神上、金錢上同行動上都好支持我！」

至於疫情導致首個音樂會延期，嘉儀說：「要延期總有啲失望，但希望疫情快啲過，正面啲諗，依家變相多咗時間去準備，希望遲啲再搞嘅時候，會有更精彩嘅演出俾大家！」

