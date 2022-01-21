【首登香港】人氣抹茶店THE MATCHA TOKYO登陸銅鑼灣　茶師駐場炮製有機抹茶飲料【內附地址】

▲ 東京表參道 THE MATCHA TOKYO 登陸銅鑼灣，掀新抹茶熱潮。。(品牌提供)

日本抹茶熱歷久不衰，又一間過江龍到港，便是來自東京的THE MATCHA TOKYO。此店於2018年春， 在表參道開設首間店舖，旋即引起抹茶熱潮；其後再於新宿、澀谷宮下公園及大阪梅田開設分店。而香港則是首家海外分店，跟日本本店一樣提供100%有機抹茶。

有機抹茶在日本屬非常罕有，為了令客人品嘗到上質的抹茶之味，品牌於鹿兒島及京都宇治自設茶園，以無污染土壤、天然湧泉水來孕育有機抹茶。抹茶以特有的「覆下栽培」種植（以專用黑布遮蓋3星期），令茶葉可以避開日光，收成的茶葉因而較幼薄、柔軟，單寧減少而澀味不多，相反甘味成分的茶氨酸則更豐富，得以成為高級的抹茶。

所有抹茶只取每年第一造的新茶(約每年4月下旬至5月中旬)，並以人手摘取，以確保茶葉質素為最優質的一番茶。茶葉收成後會按傳統以石磨輾成一番抹茶粉，令抹茶本來的甘味、香氣、顏色都可以充分保留；而抹茶內豐富的兒茶素，更有抗衰老的作用。

▲ 有年輕茶師駐場，希望客人可以體驗日本茶文化和儀式。(品牌提供)

除了讓客人嘗到優質的抹茶，這裏更希望客人可以體驗日本茶文化和儀式，故此店內均有年輕茶師駐場，以時尚悠閒的方式展現茶道工藝。3款最上級的原味抹茶，都會由茶師以茶道方式即席沖調，包括：JAPAN PREMIUM $38、KYOTO UJI $38、GOKO $78。茶師會將100%有機抹茶粉放入茶碗內，注入攝氏80度的熱水，再使用奈良高山製的100條竹穗茶筅來沏茶。如此做出來的抹茶更能引出抹茶香氣，而且帶有輕盈的泡沫，風味獨特。



原味抹茶以外，亦備有多款抹茶飲品，令抹茶風味變得更時尚多變。推介飲品包括Matcha Espresso Latte $48，三色漸層分別為100%有機抺茶、牛奶及咖啡，味道口感豐富。Matcha Lemonade $48，以100%有機抹茶為基底，加入梳打水、自家製的糖漬檸檬漿及檸檬片，清爽順口。而Matcha Latte Float $52更是香港店獨家限定款式，香濃的抹茶latte再加上一球北海道牛乳雪糕，既是飲品亦是甜品，一次過滿足兩種欲望。

除了一系列的抹茶飲品，首要推介的是Matcha Soft Serve Ice-cream $42，抹茶軟雪糕甜度適中，茶味香濃，上面更灑上了抹茶脆糖，增加口感。

Matcha Lemon Jelly Parfait $65是更豐富的選擇，底層往上依次是抹茶啫喱、脆片、檸檬啫喱、抹茶軟雪糕以及自家製糖漬檸檬片，酸甜平衡之餘更突顯了抹茶的甘濃。

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Matcha Milk Jam Croffle $42亦是店內皇牌產品。Croffle，是「 Croissant牛角酥」與「Waffle窩夫」的混合體，選用優質牛角酥麵糰製作，將麵糰以窩夫機壓烘，即點即製，不但有窩夫的酥脆感，而且滲出牛油酥香及鬆軟分明的層次感，配上日本直送的抹茶牛奶醬，令人彷如置身澀谷街頭，品味日本人氣甜點的感覺一樣。



香港店亦設有零售區，售賣各種由日本直送的抹茶產品，包括各式包裝抹茶粉，沖水即可享用，方便簡單；亦有Matcha Milk Jam $89、Matcha Pecannuts Chocolate $63、以及與東京自由之丘人氣甜品店「黑船」聯乘的Matcha Castella $200，長崎蛋糕鬆軟而富茶香，正好適合客人帶走與摯愛分享。



地址：銅鑼灣勿地臣街8號地下

電話：2686 8021

營業時間：周一至日 8am-9pm

記者：郭秀芳