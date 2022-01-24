【JUPAS】浸大22/23學年推出4跨學科課程　全球娛樂課程學助藝人拓展觀眾市場

▲ 浸大將於2022/23學年推出4個跨學科課程。（陳國峰攝）

本港近年掀起追星熱潮，香港浸會大學觀察因應娛樂產業改變消費者的消費模式，將於下學年推出工商管理文學士（全球娛樂），讓有志於娛樂行業發展的學生，可以培養對場營銷、觀眾拓展等的業務。浸大另亦推出另外3個跨學科學士課程，涉及藝術科技及創新醫療。

2022/23學年推出的「工商管理文學士（全球娛樂）」設15個學額，該課程旨在培養精通創意產業及商業的學生，將會學習藝術與商業理論，包括娛樂法例、數碼營銷、藝人管理、金融科技等，學生會學習與藝人相關的市場推廣技巧，用大數據分析如何拓展觀眾市場，將來可投身電影、音樂等娛樂產業。

課程主任、市場學副系主任何詠茵指出，韓風、男團與女團崛起對消費模式有很大影響，未來亦會是大潮流。學校將安排學生於3、4年級到業界進行實習，包括到大灣區：

近日內地的一些電視節目，都有好多粵語出現，如果與大灣區緊密合作，對同學來說都是一個很好的實習機會。

「文理及科技學士」則是個人化的課程，設10個學額。有別於一般的大學課程，學生會在教授的督導下，自行設計學習途徑及選定學習範疇，並就此進行多方面探究，以創新方法嘗試解決社會問題，成為思考及解難大師。

課程主任會按學生有興趣的研究的議題，為其配對適合的教授，而每個學系均有導師助協調。在導師的指導下，學生將設計自己的學習途徑及修讀的相關學科，選定探討的議題。校方不會限制選題，惟建議學生未來影響社會各範疇的貼地議題，舉例如全球暖化、可持續城市及社區。

課程主任、浸大宗教與哲學系教授張寄冀指出，學生在首兩年會先學習如何探討問題，並在不同工作坊及導修課中學習思考及解難方法，形容學生將成為「思考大師」。他說，導師的督導將愈來愈少，三年級開始學生會參與不同研究小組，發掘解決社會議題的創新方法；四年級則須初步實踐，搜集由方案落實後的數據，評估其可持續性及成效。他相信，學生畢業後可擔任創新及轉型工作有關的職位，所培養的思考及解難技能，亦有助他們從事不同工種，應對未來挑戰。

▲ 大浸大下學年推出4個跨學科學士課程。（陳國峰攝）

另一個新課程「藝術及科技文理學士」則有40個學額，培養能推動未來新形式藝術發展的人才。學生會學習在視覺、聽覺等的藝術創作中融入科技，課程中涉獵到的題目包括擴展實境、沉浸式媒體藝術、藝術與人工智能、智能聲音和音樂製作。首兩年會有理論及實踐課，讓學生打好基礎，包括學習專門用於藝術創作的電腦技巧；學生於3年級可於3個專修，即視覺、聲音或科技中選讀，亦有機會於業界實習，做大型製作。

課程主任、視覺藝術院副教授伍韶勁指出，藝術創作的一大重點，是製造聆聽空間，讓不同聲音可多個平台被聽到，亦是其他學科不能做到的。他相信，藝術科技未來有不同發揮空間：

「近年政府大力推動藝術及科技發展，世界各地亦有不少資源。香港有M+博物館、未來有東九文化中心，就業機會高。」

同樣將於下學年推出的誇學科課程為「創新醫療及社會健康」，課程包括兩個專業「社會和個人健康專業」及「健康科技和信息學專業」，不同專業的學生將分別以社會科學士及理學士畢業。課程內容包括將創新科技應用在提升整體社會健康，課題涵蓋健康科學、規劃及整體社會，及學習分析與健康有關的數據。

4個跨學科課程的學生同時須修讀9學分的「全球挑戰」課程，將由不同學院的教授講述聯合國17個可持續發展目標的內容，以培養學生的國際視野。浸大副校長（教與學）周偉立表示，大學教育是為了準備學生未來數十年的個人及事業發展，校方因此根據大趨勢設計有關新課程，結合科技及人文學科，相信有助為學生將來事業發展打好基礎，未來不同工作中都可運用到。他又提到，浸大賽馬會創意校園將於2023/24學年啟用，新大樓內將設不同先進設施，有助學生完成創意項目。

▲ 浸大副校長（教與學）周偉立。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴