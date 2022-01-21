【虎年運程】2022虎年大掃除吉日吉時 12生肖開運年花升運法

▲ 玄學天后雲文子師傅教大家在吉日吉時大掃除。

迎接新一年好運前，當然要大掃除，清走一切霉氣衰氣！玄學天后雲文子師傅指大家在吉日吉時開始，把這些垃圾清理好，掉出屋外，便能直接化解凶象。

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大掃除開始吉日吉時

年二十八，西曆：一月三十日，星期日，已時：上午九時至十一時以內，開始大掃除。

年二十七：西曆：一月二十九日，星期六，未時：下午一時至三時以內，開始大掃除。

雲文子師傅指如清理時間過了吉時，也沒有問題，未能在吉時內完成也不用擔心，最重要的是在，吉時內開始大掃除便可。大家亦可在吉時內開始由「灶」即是廚房開始清潔，最後到大門口，把一切不好的東西清掉，除之門外，好運隨之然來。

大掃除完成後，大家可以再為自己所屬生肖，在家中或公司裏放上開運年花，寓意開一個好年，花開富貴，虎年定能有好收成。

2022年「奇門遁甲」12生肖開運年花

2021 卦象臨吉星神門 開運年花 放開運花的方位 年花吉數目 肖虎 天芮星 菊花 西北 6朵 肖兔 值符 蘭花 西南 5朵 肖龍 天心星 紅掌 西北 3朵 肖蛇 休門 水仙 南 1盤 肖馬 天蓬星 繡球花 西南 2朵 肖羊 杜門 鬰金香 東北 8朵 肖猴 玄武 桃花 東 一棵 肖雞 大吉 五代同堂 西 1盤 肖狗 天輔星 康乃馨 東南 7朵 肖豬 太陰星 玫瑰花 東北 8朵 肖鼠 小吉 四季桔 南 1盤 肖牛 六合 百合花 北 6朵

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責任編輯︰王明芳