【虎年運程】2022虎年大掃除吉日吉時 12生肖開運年花升運法
親子 13:50 2022/01/21
迎接新一年好運前，當然要大掃除，清走一切霉氣衰氣！玄學天后雲文子師傅指大家在吉日吉時開始，把這些垃圾清理好，掉出屋外，便能直接化解凶象。
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大掃除開始吉日吉時
年二十八，西曆：一月三十日，星期日，已時：上午九時至十一時以內，開始大掃除。
年二十七：西曆：一月二十九日，星期六，未時：下午一時至三時以內，開始大掃除。
雲文子師傅指如清理時間過了吉時，也沒有問題，未能在吉時內完成也不用擔心，最重要的是在，吉時內開始大掃除便可。大家亦可在吉時內開始由「灶」即是廚房開始清潔，最後到大門口，把一切不好的東西清掉，除之門外，好運隨之然來。
大掃除完成後，大家可以再為自己所屬生肖，在家中或公司裏放上開運年花，寓意開一個好年，花開富貴，虎年定能有好收成。
2022年「奇門遁甲」12生肖開運年花
|2021
|卦象臨吉星神門
|開運年花
|放開運花的方位
|年花吉數目
|肖虎
|天芮星
|菊花
|西北
|6朵
|肖兔
|值符
|蘭花
|西南
|5朵
|肖龍
|天心星
|紅掌
|西北
|3朵
|肖蛇
|休門
|水仙
|南
|1盤
|肖馬
|天蓬星
|繡球花
|西南
|2朵
|肖羊
|杜門
|鬰金香
|東北
|8朵
|肖猴
|玄武
|桃花
|東
|一棵
|肖雞
|大吉
|五代同堂
|西
|1盤
|肖狗
|天輔星
|康乃馨
|東南
|7朵
|肖豬
|太陰星
|玫瑰花
|東北
|8朵
|肖鼠
|小吉
|四季桔
|南
|1盤
|肖牛
|六合
|百合花
|北
|6朵
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責任編輯︰王明芳