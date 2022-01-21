【開工大利】2022虎年開工吉日吉時排行榜　提升事業運升官發財

▲ 玄學天后雲文子師傅列出開工吉日吉時排行榜。

2022虎年不少人最想就是工作順利，官運亨通，生意興隆。新一年選擇一個吉日吉時開工非常重要，可以有助升事業運，減少阻礙。玄學天后雲文子師傅列出了開工吉日吉時排行榜，讓大家可以選擇開工的吉日吉時回公司上班，令事業運更順遂，升官發財。

師傅指如在家工作者，都可以開啟電腦，打開其中一個文件檔案，或發出一個電郵，便能應開工之象。再配合開工吉祥戰衣上班，亦能夠有助事業發展。

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開工吉日吉時排行榜

第一位

開工吉日：2月7日（農曆年初七）

開工吉時：上午九時至上午十一時

開工吉祥戰衣：白色衣物，小量金銀色配搭

奇門卦象: 「休門」逢「貴神」。在這天上班對整年工作也順利，特別旺貴人，人緣客緣佳。從事銷售業跑數人士，靠把口揾食者，首選大吉之日。

開工溫馨提示: 當日對於生肖屬雞的人來說，是相沖；穿戴一些白色衣物，小量金銀色配搭，將有助化解。對於其他生肖，白色衣服，小量金銀色配搭，也是可以提升官運，開一個好年，虎年將如虎添翼。

第二位

開工吉日：2月4日（農曆年初四）

開工吉時：上午七時至上午九時

開工吉祥戰衣：藍色衣物 (紳士藍，更佳)

奇門卦象: 「大吉」逢「天輔星」。在這天上班，特別旺打工仔。對文職、創作行業、自由工作者也更加暢旺。有升官的助力，容易得到上司老闆器重，自然虎年步步高升。

開工溫馨提示: 當日對於生肖屬馬的人來說，是相沖；穿戴一些藍色衣物 (紳士藍，更佳)，將有助化解。對於其他生肖，藍色衣物 (紳士藍，更佳)，也是可以帶旺事業運，工作由年頭順至年尾。

第三位

開工吉日：2月10日（農曆年初十）

開工吉時：下午一時至下午三時

開工吉祥戰衣：啡色、黃色衣物

奇門卦象: 「六合」臨「開門」。這吉日對做生意的老闆、自顧業人士特別有利；也有利事業運穩定向上，工作順利，開拓發展。

開工溫馨提示: 當日對於生肖屬鼠的人來說，是相沖；宜穿戴啡色、黃色衣物衣物作化解。對於其他生肖，啡色、黃色衣物，也對整年生意、工作也有增運作用。

開工開運小貼士

1. 農曆新年開工當日，切忌飲齋啡，或食銀杏，以免全年徒勞無功，食白果。

2. 上班前，宜於指定吉時時段，以碌柚葉清水，將辦公桌及抽屜抹乾淨；把上一年的霉氣去除，工作就大吉大利。

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責任編輯︰王明芳