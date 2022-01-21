【蛋白質】8種蛋製品熱量蛋白質大不同　鐵蛋蛋白質含量高過溫泉蛋

▲ 8種蛋製品的熱量及蛋白質比拚。

煎蛋、炒蛋、烚蛋……蛋的烹飪方法有很多種，但經過不同的方法烹飪後，蛋的熱量及蛋白質含量卻不同。台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁列出8種蛋製品的熱量和蛋白質，無論大人或小朋友都可以吃得健康點。

蕭瑋霖列出了8種常見的蛋製品熱量及蛋白質，並以每100克計算。若以熱量計算，鐵蛋的熱量最高，每100克的鐵蛋熱量有288千卡，其含有的蛋白質含量也最高，每100克的蛋白質含量有26.6克。

熱量（千卡） 蛋白質（克） 鐵蛋 288 26.6 鹹蛋 185 13.3 溏心蛋 175 14.3 滷蛋 171 16.4 烚蛋 144 14.4 茶葉蛋 141 13.7 皮蛋 127 12.5 溫泉蛋 127 12.5

溫泉蛋及皮蛋的熱量最低，但蛋白質含量也最低，每100克的熱量只有127千卡，但蛋白質只有12.5克。

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人體每日需要攝取足夠蛋白質

據世界衛生組織建議，一般健康的成年人每天需攝入的蛋白質分量，約為每公斤體重0.83克。如果你的體重為50公斤，你每天需要攝取約41.5克蛋白質。另據香港中文大學資料顯示，嬰兒和兒童每天的蛋白質攝取量是每公斤體重1克，以孩子重10公斤為例，他每天需要的蛋白質便是10克。

若蛋白質攝取不足，有機會導致免疫力下降、容易疲倦、頭髮及指甲變得脆弱，甚至影響荷爾蒙分泌。若發現蛋白質攝取不足，應在每餐正餐中加入優質蛋白質，例如：瘦肉、蛋類、海鮮、豆類製品、牛奶。

不過，吸收過多蛋白質亦非好事。本港食安中心指出，過量攝入蛋白質不會對健康帶來額外的益處，因為身體沒有消耗的額外蛋白質將會轉化為脂肪貯存在體內。在轉化過程中，蛋白質會被分解，多餘的氮會排出體外，因而增加肝臟及腎臟的負擔。腎病病人須特別留意這個問題，建議選吃優質蛋白質，但應限制蛋白質攝入量。

責任編輯：王明芳