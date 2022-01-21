【非禮男童】涉打男童臀部彈下體　補習女導師判囚4個月

▲ 涉打男童臀部彈下體，補習女導師判囚4個月。

補習班女導師涉於因校服問題於功課輔導班上責罵6歲男童，並脫去其褲子，彈其下體及拍打臀部，女導師早前承認非禮等共2罪，今（21日）於九龍城裁判法院被判監4個月。代表律師求情時指，被告的智力在邊緣位置，曾患上精神病。裁判官判刑時指，被告行為嚴重，案中所作的動作對小朋友影響大，緩刑不足以反映嚴重性。

被告鄧慧芯（38歲，補習老師），被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪及1項猥褻侵犯罪，早前承認2項控罪。

代表律師求情時指，根據精神科及心理報告，被告的智力在邊緣位置，曾患上精神病。被告被還押11天，已受足夠教訓。被告事後已後悔，理解用錯誤方式對待小朋友，冀法庭輕判。

裁判官判刑時指，被告於審訊前認罪，令受害人不用出庭作供。但法庭亦考慮到被告行為嚴重，加上當時受害人為6歲男童，被告則是受害人導師。家長將小朋友送到學校，而被告卻作出如此行為。

裁判官續指，被告犯案前曾要求其他小朋友閉眼，可見被告得知自己將會做甚麼。被告隨後所作的動作對小朋友影響大，緩刑不足以反映嚴重性，就2項控罪判被告入獄4個月。

案情指，被告於2021年7月某日為6歲男童X的功課輔導班導師，被告因校服不整而責罵X，X反駁被告及躺在地上。被告遂叫學生閉上眼晴，再脫去X內外褲，再拍打X臀部及彈X下體。最終X的父母從家長群組得知事件後報警處理。

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記者：梁錦麟