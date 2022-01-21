【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬

▲ Gigi、Chantel及Yumi合唱新歌《#即影即友》。

由聲夢4位學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成的女團「After Class」獲TVB力捧，而她們亦陸續推出個人或合唱歌。

當中三位成員Gigi、Chantel、Yumi的最新合唱作品《#即影即友》，將於本周日（1月23日）於劇集《青春本我》內登場。

另外「國民初戀」姚焯菲擁有不少粉絲，其推出單飛第二首新歌《靈魂伴侶》MV上架五天點擊已逾41萬，真的不能睇少這小妹妹的威力。

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《#即影即友》首播

周日播出的最新一集《青春本我》亮點為Gigi、Chantel及Yumi合唱的新歌《#即影即友》首播，為配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格，畫面除偶爾以即影即有相片呈現三人互動的快樂時光外，更有三人的漫畫版同場「演出」，當中最惹笑的是單眼皮的Gigi於漫畫版版裡變成「大眼妹」。

另外三人又會以獨特的「少女甜蜜tone」Rap出友情，相信令不少粉絲期待。

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仙氣演繹《靈魂伴侶》

此外，上周《青春本我》劇情講述Chantel向朱敏瀚所演的阿Sir表白，當中播出由她主唱的新歌《靈魂伴侶》。

而MV內的Chantel以多個造型示人，當中包括便服、校服以及民初Look，予人耳目一新感覺。

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5日逾41萬點擊

Chantel的新歌《靈魂伴侶》在劇中首播後，MV上載到YouTube只5日有逾41萬點擊，更獲粉絲好評。

當中網友留言大讚：「每次聽到Chantel有新歌都會被感動到！」、「聽頭一句，已經唱入咗我心裏面，好似有個好朋友同我講心事，真係好入心！」、「人歌合一，少女情懷，令人勾起不少情竇初開嘅感覺。」

連音樂監製Johnny Yim在社交網亦留言大讚Chantel新劇角色「無懈可擊」，並直指新歌《靈魂伴侶》就像為Chantel度身訂造一樣，他寫道：「李敏導演非常配合Chantel獨有的氣質而構思了這個場景，把這首只能屬於她的歌呈現。Chantel成功賦予這首歌靈魂。」

▲ 《靈魂伴侶》嘅MV好唯美。

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Felix火雞笑料百出

另外，本周日的《青春本我》內，為林智樂（Felix）及孫漢霖（火雞）在劇中兩人身份貧富懸殊，Felix生活富裕但缺乏家庭溫暖，自幼喪父的火雞與媽媽過着貧窮的生活，二人關係卻很親密。

今集兩人互相體驗對方的生活，性格離地的Felix跳出舒適圈，去到火雞簡陋的家借宿，過程笑料百出。