【疫苗接種】經學校安排打針毋須家長陪同　一文看清5至11歲兒童接種途徑

▲ 5至11歲兒童今起可接種科興疫苗。（資料圖片）

5歲至11歲兒童今日（21日）起可接種科興疫苗；2月9日起可預約接種復必泰疫苗，2月16日開始接種。公務員事務局昨日（20日）向全港學校發信，更新5至17歲學生的接種安排。其中5至17歲打算接種科興，及12至17歲打算接種復必泰的學生，當局指學生有5種途徑可接種疫苗；而5至11歲打算接種復必泰的學生，可循兩個途徑打針。

5至17歲學生接種科興疫苗，或12至17歲學生接種復必泰疫苗的安排

疫苗資助學校外展 (只提供科興) ：小學及幼稚園可透過教育局聯繫外展服務醫生，安排到校接種科興疫苗；中學方面，學校可自行聯繫提供新冠疫苗學校外展服務的醫生。每次小學及幼稚園外展接種疫苗人數至少為150人；學校須進行部分場地設置工作及提供清潔服務。 教職員、家長和監護人可於當日一起接種疫苗。

：小學及幼稚園可透過教育局聯繫外展服務醫生，安排到校接種科興疫苗；中學方面，學校可自行聯繫提供新冠疫苗學校外展服務的醫生。每次小學及幼稚園外展接種疫苗人數至少為150人；學校須進行部分場地設置工作及提供清潔服務。 教職員、家長和監護人可於當日一起接種疫苗。 學校以團體預約形式到社區疫苗接種中心 ：學校可通過團體預約方式預留時段， 名額為每時段20至30人，可預留多個時段。 學校可直接與當局校巴承辦商聯絡，預約校巴於接種疫苗當日，接載學生往返接種中心和學校。每輛校巴須至少有兩位教師陪同學生， 以及在接種中心內協助學生。教職員及學生家長和監護人可一同前往接種中心接種疫苗

：學校可通過團體預約方式預留時段， 名額為每時段20至30人，可預留多個時段。 學校可直接與當局校巴承辦商聯絡，預約校巴於接種疫苗當日，接載學生往返接種中心和學校。每輛校巴須至少有兩位教師陪同學生， 以及在接種中心內協助學生。教職員及學生家長和監護人可一同前往接種中心接種疫苗 學校以團體預約形式，到衞生署轄下指定的學生健康服務中心(只提供科興) ：每次20至30人以小組預約，由至少兩名敎師陪同前往指定的服務中心，包括柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心。 學校可直接與當局校巴承辦商聯絡，預約校巴於接種疫苗當日，接載學生往返。接種服務只限於學生。

：每次20至30人以小組預約，由至少兩名敎師陪同前往指定的服務中心，包括柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心。 學校可直接與當局校巴承辦商聯絡，預約校巴於接種疫苗當日，接載學生往返。接種服務只限於學生。 新冠疫苗流動接種站到校外展： 當局會利用新冠疫苗流動接種站為學校安排提供科興疫苗或復必泰疫苗外展接種服務。流動接種站需要一個操場，供貨車直達及停泊，或起重卡車卸載集裝箱；只於周二至四的上午8時30分、上午11時30分或下午2時30分提供有關服務。每次外展接種疫苗人數至少為150人，並只會安排接種一種疫苗。學校必須在提出要求時提供學生、家長/ 監護人和學校工作人員的名單。教職員、家長和監護人可於當 日一起接種疫 苗。

當局會利用新冠疫苗流動接種站為學校安排提供科興疫苗或復必泰疫苗外展接種服務。流動接種站需要一個操場，供貨車直達及停泊，或起重卡車卸載集裝箱；只於周二至四的上午8時30分、上午11時30分或下午2時30分提供有關服務。每次外展接種疫苗人數至少為150人，並只會安排接種一種疫苗。學校必須在提出要求時提供學生、家長/ 監護人和學校工作人員的名單。教職員、家長和監護人可於當 日一起接種疫 苗。 家長或監護人和學生自行安排：可直接經疫苗接種計劃網頁預約。未滿十八歲的人士須帶同由家長╱監護人填妥的同意書；5至11歲的兒童，除了同意書外，必須由一位成年家庭成員陪同才能接種。 如學生屬於免疫力弱人士，須於接種當天帶同同意書及醫生證明，並由家長親自陪同。學生亦可直接與疫苗接種計劃下的私家醫生或診所預約接種疫苗，或預約於衞生署轄下的指定學生健康服務中心接種科興疫苗。家長可於服務時間內致電學生健康服務2856 9133預約。

5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗，下月9日可預約打復必泰，詳情即看：【下一頁】

5歲至11歲學生接種復必泰疫苗的安排

學校以團體預約形式到兒童社區疫苗接種中心(提供復必泰疫苗) ：學校可以通過團體預約方式預留時段，到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，名額為每時段20至30人，可預留多個時段。種服務只限於5至11歲兒童。

：學校可以通過團體預約方式預留時段，到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，名額為每時段20至30人，可預留多個時段。種服務只限於5至11歲兒童。 家長或監護人自行安排 ：由2月9日起，家長和監護人亦可經疫苗接種計劃網頁，預約到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，5至1歲的兒童除了 須帶同疫苗接種同意書外，必須由一位成年家庭成員陪同才能接種疫苗。

當局亦提醒，採用科興疫苗需接種兩劑，應間隔28 天；採用復必泰疫苗，兩針之間至少相距12星期，將安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射，學生可穿著寬鬆、易於捲起或其他合適的衣物以便接種。 另外，在 新冠疫苗和其他疫苗，包括季節性流感疫苗之間須相隔最少14天。學生須帶同身份證明文件正本接種疫苗，須出示帶有學生照片的證明文件。

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記者：黃悅晴