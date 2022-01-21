  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下消費】Lalamove推購買年花優惠　於10個指定點上貨即省28元送貨費

社會 13:41 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（LALAMOVE官網圖片）

送貨平台Lalamove今日（21日）宣布，由即日起至1月31日舉辦網上花市，為受花市停辦影響的花農增加銷售渠道，市民在農場或商舖選購後，在指定地點上貨，即可享用額外28元的送貨服務優惠。

Lalamove與多家本地花店及花農合作售賣各種年花，包括竣誠花藝、強記花園、偉財記、永發農場、千葉園、秀麗園、日本千葉園及Foliagestore拾葉等。顧客足不出戶便可於網上瀏覽多間花店或直接聯絡商戶，選購賀年心頭好；其後更可選擇Lalamove送貨，由商戶代叫車。

部分商戶支持網上或WhatsApp聯絡購買，並代客安排以Lalamove送貨；個別花場須親身前往選購，再由商戶代為Call Lalamove送年花到屋企；市民如選擇自取鮮花或親臨花場選購，以優惠碼「LALA28」兌換運費折扣優惠券，由旺角花墟及9個花場和花店作取貨點，所有用戶call車即減28元。

10個取貨點如下：

  • 旺角花墟
  • 旺角汝州街62號Foiagestore拾葉
  • 大埔林村新塘偉財記
  • 大埔林村谷林錦公路近坪朗村永發農場
  • 大埔林村大窩西支路253號圍頭村秀麗園
  • 大埔林村​麻布尾村村口強記花園
  • 新界錦田錦上路千葉園及日本千葉園
  • 元朗新田信芯園農莊
  • 元朗水尾村230號錦田鄉村俱樂部興隆芳蘭園
  • 大窩村楊園鶴藪農耕菜

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，疫情令各行各業都面臨著經營壓力，Lalamove希望透過舉辦網上花市支持本地花農，為他們開闢收入來源，攜手走過逆境，令他們一年的心血不會付諸流水。同時我們希望藉此為社會注入正能量，與大家分享新年喜悅、送上祝福。

最新熱門影片：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【財政預算案】工聯會建議全民派1萬元消費券　料失業率將惡化倡提供支援
18:10 2022/01/18
【財政預算案】工聯會建議全民派1萬元消費券　料失業率將惡化倡提供支援
【財政預算案】今年會否再派消費券？　陳茂波：持開放態度
12:47 2022/01/19
【財政預算案】今年會否再派消費券？　陳茂波：持開放態度
【消費物價】本港上月消費物價指數升2.4%　料外圍價格壓力或進一步增加
17:08 2022/01/20
【消費物價】本港上月消費物價指數升2.4%　料外圍價格壓力或進一步增加

你可能感興趣

【財政預算案】工聯會建議全民派1萬元消費券　料失業率將惡化倡提供支援
18:10 2022/01/18
【財政預算案】工聯會建議全民派1萬元消費券　料失業率將惡化倡提供支援
【財政預算案】今年會否再派消費券？　陳茂波：持開放態度
12:47 2022/01/19
【財政預算案】今年會否再派消費券？　陳茂波：持開放態度
【消費物價】本港上月消費物價指數升2.4%　料外圍價格壓力或進一步增加
17:08 2022/01/20
【消費物價】本港上月消費物價指數升2.4%　料外圍價格壓力或進一步增加
Lalamove 農場 疫情 壓力 商舖 銷售 旺角 香港 日本 元朗

最高瀏覽

【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理
10:47 2022/01/20
【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理