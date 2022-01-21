【疫下消費】Lalamove推購買年花優惠　於10個指定點上貨即省28元送貨費

▲ （LALAMOVE官網圖片）

送貨平台Lalamove今日（21日）宣布，由即日起至1月31日舉辦網上花市，為受花市停辦影響的花農增加銷售渠道，市民在農場或商舖選購後，在指定地點上貨，即可享用額外28元的送貨服務優惠。

Lalamove與多家本地花店及花農合作售賣各種年花，包括竣誠花藝、強記花園、偉財記、永發農場、千葉園、秀麗園、日本千葉園及Foliagestore拾葉等。顧客足不出戶便可於網上瀏覽多間花店或直接聯絡商戶，選購賀年心頭好；其後更可選擇Lalamove送貨，由商戶代叫車。

部分商戶支持網上或WhatsApp聯絡購買，並代客安排以Lalamove送貨；個別花場須親身前往選購，再由商戶代為Call Lalamove送年花到屋企；市民如選擇自取鮮花或親臨花場選購，以優惠碼「LALA28」兌換運費折扣優惠券，由旺角花墟及9個花場和花店作取貨點，所有用戶call車即減28元。

10個取貨點如下：

旺角花墟

旺角汝州街62號Foiagestore拾葉

大埔林村新塘偉財記

大埔林村谷林錦公路近坪朗村永發農場

大埔林村大窩西支路253號圍頭村秀麗園

大埔林村​麻布尾村村口強記花園

新界錦田錦上路千葉園及日本千葉園

元朗新田信芯園農莊

元朗水尾村230號錦田鄉村俱樂部興隆芳蘭園

大窩村楊園鶴藪農耕菜

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，疫情令各行各業都面臨著經營壓力，Lalamove希望透過舉辦網上花市支持本地花農，為他們開闢收入來源，攜手走過逆境，令他們一年的心血不會付諸流水。同時我們希望藉此為社會注入正能量，與大家分享新年喜悅、送上祝福。

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責任編輯：陳麗娜