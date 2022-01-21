【口腔護理】Zenyum「SMILE LAND」樂園登陸中環　限定優惠$118日夜用牙膏套裝

▲ ZenyumFresh™全方位口腔護理套裝 (連牙刷)。（圖片由Zenyum提供）

為了「想每個人重拾自信笑容」，Zenyum以「笑容」為主題打造「SMILE LAND」樂園，在中環開設期間限定店，讓大家感受Zenyum一系列口腔護理產品體驗。

「SMILE LAND」有三層高，進入店舖有由眾多水滴組成的吊飾裝置。

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正門左方有彩色牆身，由ZenyumSonic聲波震動牙刷搭建而成，踏入「SMILE LAND」深處，會有巨型天井的裝置，並有從三樓吊下的白雲、月亮與太陽裝置，令大家置身於日與夜中。

踏入1樓，有藝術家陳寶峰為「SMILE LAND」打造的裝置，將​​ZenyumSonic聲波震動牙刷每分鐘33,000次的震動，以具體化的形式呈現出三種清潔模式的震動頻率，衍生出沙盤上三種不同的躍動，所呈現的花紋還會配以相對的音樂。而2樓的空間，內有一座大型的粉紅波波池，讓大家可以打卡！

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除了眾多藝術裝置讓大家打卡之外，Zenyum於「SMILE LAND」場內設有Zenyum全方位隱形牙套諮詢，大家可以免費拍攝牙齒照片予牙醫作出初步評估，整個步驟全由專員跟進。

SMILE LAND期間限定優惠

1. ZenyumFresh全方位口腔護理套裝（連牙刷）

包括：

ZenyumSonic聲波震動牙刷

ZenyumFresh Day! 日用牙膏

ZenyumFresh Night. 夜用牙膏

ZenyumFresh有機牙線

ZenyumFresh 口氣盾漱口水。

價錢：HK$588（原價HK$849）

2. ZenyumFresh套裝

包括：

ZenyumFresh Day! 日用牙膏

ZenyumFresh Night. 夜用牙膏

ZenyumFresh 有機牙線

ZenyumFresh 口氣盾漱口水

價錢：HK$206

3. ZenyumSonic聲波震動牙刷

價錢：HK$249（原價HK$498）

4.ZenyumSonic聲波震動牙刷刷頭 3件裝

價錢：HK$145

5. ZenyumFresh日夜用牙膏套裝

包括：

ZenyumFresh Day！日用牙膏

ZenyumFresh Night. 夜用牙膏

價錢：HK$118



▲ ZenyumFresh™全方位口腔護理套裝 (連牙刷)。（圖片由Zenyum提供）

▲ ZenyumFresh™套裝。（圖片由Zenyum提供）

▲ ZenyumSonic™ 聲波震動牙刷。（圖片由Zenyum提供）

▲ ZenyumSonic™ 聲波震動牙刷刷頭 3件裝。（圖片由Zenyum提供）

▲ ZenyumFresh™ 日夜用牙膏套裝。（圖片由Zenyum提供）



SMILE LAND ZenyumSonic聲波震動牙刷 笑容體驗

日期： 2021年12月9日至2022年1月31日 開放時間： 每日上午11時-晚上9時 地點： PopUpHK（中環閣麟街36號） 入場： 免費參觀，到訪前請先於 網站 登記

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記者：蕭雅文