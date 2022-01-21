【口腔護理】Zenyum「SMILE LAND」樂園登陸中環 限定優惠$118日夜用牙膏套裝
為了「想每個人重拾自信笑容」，Zenyum以「笑容」為主題打造「SMILE LAND」樂園，在中環開設期間限定店，讓大家感受Zenyum一系列口腔護理產品體驗。
「SMILE LAND」有三層高，進入店舖有由眾多水滴組成的吊飾裝置。
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正門左方有彩色牆身，由ZenyumSonic聲波震動牙刷搭建而成，踏入「SMILE LAND」深處，會有巨型天井的裝置，並有從三樓吊下的白雲、月亮與太陽裝置，令大家置身於日與夜中。
踏入1樓，有藝術家陳寶峰為「SMILE LAND」打造的裝置，將ZenyumSonic聲波震動牙刷每分鐘33,000次的震動，以具體化的形式呈現出三種清潔模式的震動頻率，衍生出沙盤上三種不同的躍動，所呈現的花紋還會配以相對的音樂。而2樓的空間，內有一座大型的粉紅波波池，讓大家可以打卡！
除了眾多藝術裝置讓大家打卡之外，Zenyum於「SMILE LAND」場內設有Zenyum全方位隱形牙套諮詢，大家可以免費拍攝牙齒照片予牙醫作出初步評估，整個步驟全由專員跟進。
SMILE LAND期間限定優惠
1. ZenyumFresh全方位口腔護理套裝（連牙刷）
包括：
ZenyumSonic聲波震動牙刷
ZenyumFresh Day! 日用牙膏
ZenyumFresh Night. 夜用牙膏
ZenyumFresh有機牙線
ZenyumFresh 口氣盾漱口水。
價錢：HK$588（原價HK$849）
2. ZenyumFresh套裝
包括：
ZenyumFresh Day! 日用牙膏
ZenyumFresh Night. 夜用牙膏
ZenyumFresh 有機牙線
ZenyumFresh 口氣盾漱口水
價錢：HK$206
3. ZenyumSonic聲波震動牙刷
價錢：HK$249（原價HK$498）
4.ZenyumSonic聲波震動牙刷刷頭 3件裝
價錢：HK$145
5. ZenyumFresh日夜用牙膏套裝
包括：
ZenyumFresh Day！日用牙膏
ZenyumFresh Night. 夜用牙膏
價錢：HK$118
SMILE LAND ZenyumSonic聲波震動牙刷 笑容體驗
|日期：
|2021年12月9日至2022年1月31日
|開放時間：
|每日上午11時-晚上9時
|地點：
|PopUpHK（中環閣麟街36號）
|入場：
|免費參觀，到訪前請先於網站登記
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記者：蕭雅文