  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 15:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【口腔護理】Zenyum「SMILE LAND」樂園登陸中環　限定優惠$118日夜用牙膏套裝

休閒消費 14:14 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

ZenyumFresh™全方位口腔護理套裝 (連牙刷)。（圖片由Zenyum提供）

為了「想每個人重拾自信笑容」，Zenyum以「笑容」為主題打造「SMILE LAND」樂園，在中環開設期間限定店，讓大家感受Zenyum一系列口腔護理產品體驗。

「SMILE LAND」有三層高，進入店舖有由眾多水滴組成的吊飾裝置。

最新影片

正門左方有彩色牆身，由ZenyumSonic聲波震動牙刷搭建而成，踏入「SMILE LAND」深處，會有巨型天井的裝置，並有從三樓吊下的白雲、月亮與太陽裝置，令大家置身於日與夜中。

踏入1樓，有藝術家陳寶峰為「SMILE LAND」打造的裝置，將​​ZenyumSonic聲波震動牙刷每分鐘33,000次的震動，以具體化的形式呈現出三種清潔模式的震動頻率，衍生出沙盤上三種不同的躍動，所呈現的花紋還會配以相對的音樂。而2樓的空間，內有一座大型的粉紅波波池，讓大家可以打卡！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

除了眾多藝術裝置讓大家打卡之外，Zenyum於「SMILE LAND」場內設有Zenyum全方位隱形牙套諮詢，大家可以免費拍攝牙齒照片予牙醫作出初步評估，整個步驟全由專員跟進。

SMILE LAND期間限定優惠

1. ZenyumFresh全方位口腔護理套裝（連牙刷）

包括：

ZenyumSonic聲波震動牙刷

ZenyumFresh Day! 日用牙膏

ZenyumFresh Night. 夜用牙膏

ZenyumFresh有機牙線

ZenyumFresh 口氣盾漱口水。

價錢：HK$588（原價HK$849）

2. ZenyumFresh套裝

包括：

ZenyumFresh Day! 日用牙膏

ZenyumFresh Night. 夜用牙膏

ZenyumFresh 有機牙線 

ZenyumFresh 口氣盾漱口水

價錢：HK$206

3. ZenyumSonic聲波震動牙刷

價錢：HK$249原價HK$498）

4.ZenyumSonic聲波震動牙刷刷頭 3件裝

價錢：HK$145

5. ZenyumFresh日夜用牙膏套裝

包括：

ZenyumFresh Day！日用牙膏

ZenyumFresh Night. 夜用牙膏

價錢：HK$118

  • ZenyumFresh™全方位口腔護理套裝 (連牙刷)。（圖片由Zenyum提供）
  • ZenyumFresh™套裝。（圖片由Zenyum提供）
  • ZenyumSonic™ 聲波震動牙刷。（圖片由Zenyum提供）
  • ZenyumSonic™ 聲波震動牙刷刷頭 3件裝。（圖片由Zenyum提供）
  • ZenyumFresh™ 日夜用牙膏套裝。（圖片由Zenyum提供）

SMILE LAND ZenyumSonic聲波震動牙刷 笑容體驗

日期： 2021年12月9日至2022年1月31日
開放時間： 每日上午11時-晚上9時
地點： PopUpHK（中環閣麟街36號）
入場： 免費參觀，到訪前請先於網站登記

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文

相關文章

【新春2022】海港城Garfield新春祈福庭園　免費下載得意賀年WhatsApp圖貼【內附連結】
今日 12:41
【新春2022】海港城Garfield新春祈福庭園　免費下載得意賀年WhatsApp圖貼【內附連結】
【新春2022】黃大仙中心刺繡布福虎迎新年　購物滿額登記會員免費換開運福虎
今日 12:49
【新春2022】黃大仙中心刺繡布福虎迎新年　購物滿額登記會員免費換開運福虎
【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
今日 12:32
【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】

你可能感興趣

【新春2022】海港城Garfield新春祈福庭園　免費下載得意賀年WhatsApp圖貼【內附連結】
今日 12:41
【新春2022】海港城Garfield新春祈福庭園　免費下載得意賀年WhatsApp圖貼【內附連結】
【新春2022】黃大仙中心刺繡布福虎迎新年　購物滿額登記會員免費換開運福虎
今日 12:49
【新春2022】黃大仙中心刺繡布福虎迎新年　購物滿額登記會員免費換開運福虎
【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
今日 12:32
【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
牙醫 產品 中環 香港 護理 消費資訊 消費種類 著數優惠

最高瀏覽

【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病
16:43 2022/01/20
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病