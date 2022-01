【不老之道】「老」不以年齡劃分　莫樹錦：保持心境不老在於求新

▲ 不論任何年紀,也要追求新事物、新學識、新經驗,才能保持心境不老。

「Will you still need me/will you still feed me/When I'm sixty-four……」「披頭四」John Lennon及Paul McCartney共同創造打情罵俏歌曲,年輕愛侶憧憬相愛到老時的模樣,當年「到老」的定義是六十四歲。

「披頭四」於上世紀六、七十年代風靡全球,英國在一九六〇年和一九七〇年平均壽命為七十點六歲和七十一點七歲,離開躺棺木還只剩不足十年,以六十四歲為「到老」指標,也算理所當然。惟現今香港平均壽命是八十五歲,這歌詞起碼理應跟時代看齊,但現在到底甚麼年齡才算「到老」?

最新影片:

「老」其實已不應再以年齡為界限,醫學上這定義實已變得模糊,醫生在醫學生年代,六十五歲以上界定為Elderly(長者)很合理,但現今已再沒有一概而論的定義,文獻上見到定義由六十五到七十五歲不等,主要是因為個別地區、環境、種族、基因、醫療、生活方式……各種影響身體老化過程,故此一刀切的數字並不合理。

「到老」是漸進過程,以身體和心境狀態變化為主,兩者相輔相成,健康變壞,心境便變老;當心境變老時,身體也走下坡,但只要沒有嚴重疾病,以運動減少肌肉和骨骼流失,要維持身體不老並非難事。至於心境方面,必須不斷追求,因為年紀愈長,便容易覺得心滿意足,即使未曾得到的,也自我安慰說毋須得到,衰老心境便從此萌生。事實上,不論任何年紀,也要追求新事物、新學識、新經驗,這樣才能保持心境不老。

醫生較自私,「到老」的定義很簡單,比醫生年齡高一歲的便到老,那樣,醫生則永不到老。

全文刊於《經濟日報》,原題為「到老」