【新冠肺炎】北河街街市今提早7時關閉　進行深層清潔消毒

▲ 北河街街市今提早7時關閉，進行深層清潔消毒。（資料圖片）

第5波疫情轉趨嚴峻，由43歲巴裔婦引發的酒店群組傳染力驚人，深水埗區成為重災區，區內出現隱形傳播鏈。食物環境衞生署今日（21日）宣布，因應政府昨日（20日）發出的強制檢測公告，北河街街巿今日將提早1小時於下午7時關閉作深層清潔消毒工作。

食環署發言人指，除街市檔戶清潔消毒其攤檔範圍外，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦會在北河街市政大廈外圍及附近街道（包括北河街、大南街、基隆街及桂林街）進行深層清潔，於明日重開街市。而位於北河街市政大廈4樓的食環署九龍區牌照簽發辦事處會於今日下午2時起暫停服務，並於下周一恢復服務。

另外，食環署會在今個周末會再次聯同多個政府部門在深水埗、旺角、油尖、灣仔、中西、沙田、荃灣及西貢多個包括外傭在內的人士慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，呼籲他們提高防疫意識，保持環境清潔衞生、以及遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。

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責任編輯：李榮忠