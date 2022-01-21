【建造業議會】主席陳家駒離任在即　預視業界未來十年人手緊絀

▲ 建造業議會主席陳家駒卸任在即。（資料圖片）

建造業議會主席陳家駒卸任在即，新主席何安誠將於2月1日履新。將要離別議會，陳家駒憶述過去6年工作，當中組裝合成建築法（MiC）的推展是8大重點工作之首，「我任內推展了8大工作，別人笑稱為八仙嶺，MiC就是純陽峰（八仙嶺最高的山峰）。」

任內經歷反修例、疫情和移民潮，建造業間艱難地捱過寒冬，但未來挑戰不減，「受惠於北部都會區發展，我預期未來10年工程量會持續增加，業界人手緊絀，引入新血培訓人才仍是重要工作。」

翻查建造業議會數據，現時業界30歲以下的從業員只有約13％，青黃不接情況明顯。如按陳家駒的預測，未來工程量持續增加，工人或出現供不應求的情況。

為解決人手問題，陳家駒視MiC為重中之重，他解釋指，現時本港大多地盤工作均停留於手工藝的層面，而MiC可將工序搬入廠房，將業界由工藝帶到工業領域，「當工作環境由工地變為工廠，從業員的工作環境和安全將得以保障，令行業更具吸引力和競爭力」。

回顧6年工作，陳家駒坦言很多工作均剛起步，例如MiC倡議已久，推廣和程序精簡仍是任重道遠，「好多工作都只是起步，下屆議會仍要繼續努力。」



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記者：陳梓蔚