  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 15:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【建造業議會】主席陳家駒離任在即　預視業界未來十年人手緊絀

社會 14:12 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

建造業議會主席陳家駒卸任在即。（資料圖片）

建造業議會主席陳家駒卸任在即，新主席何安誠將於2月1日履新。將要離別議會，陳家駒憶述過去6年工作，當中組裝合成建築法（MiC）的推展是8大重點工作之首，「我任內推展了8大工作，別人笑稱為八仙嶺，MiC就是純陽峰（八仙嶺最高的山峰）。」

任內經歷反修例、疫情和移民潮，建造業間艱難地捱過寒冬，但未來挑戰不減，「受惠於北部都會區發展，我預期未來10年工程量會持續增加，業界人手緊絀，引入新血培訓人才仍是重要工作。」

翻查建造業議會數據，現時業界30歲以下的從業員只有約13％，青黃不接情況明顯。如按陳家駒的預測，未來工程量持續增加，工人或出現供不應求的情況。

為解決人手問題，陳家駒視MiC為重中之重，他解釋指，現時本港大多地盤工作均停留於手工藝的層面，而MiC可將工序搬入廠房，將業界由工藝帶到工業領域，「當工作環境由工地變為工廠，從業員的工作環境和安全將得以保障，令行業更具吸引力和競爭力」。

回顧6年工作，陳家駒坦言很多工作均剛起步，例如MiC倡議已久，推廣和程序精簡仍是任重道遠，「好多工作都只是起步，下屆議會仍要繼續努力。」


一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
今日 12:16
【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
【2元乘車優惠】60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」　下月27日起享2元乘車
今日 12:33
【2元乘車優惠】60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」　下月27日起享2元乘車
【疫下消費】Lalamove推購買年花優惠　於10個指定點上貨即省28元送貨費
今日 13:41
【疫下消費】Lalamove推購買年花優惠　於10個指定點上貨即省28元送貨費

你可能感興趣

【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
今日 12:16
【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
【2元乘車優惠】60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」　下月27日起享2元乘車
今日 12:33
【2元乘車優惠】60至64歲人士須本月底前申請「樂悠咭」　下月27日起享2元乘車
【疫下消費】Lalamove推購買年花優惠　於10個指定點上貨即省28元送貨費
今日 13:41
【疫下消費】Lalamove推購買年花優惠　於10個指定點上貨即省28元送貨費
移民 北部都會區 工程 建造業議會 建造 行業

最高瀏覽

【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病
16:43 2022/01/20
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病