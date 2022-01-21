黃真真浪漫新作《不要忘記我愛你》　盼每人活在當下享受相愛每一天

▲ 《不要忘記我愛你》

《被偷走的那五年》導演黃真真新作《不要忘記我愛你》，由娜扎和劉以豪飾演一對「與記憶對抗」的戀人，因為片中劉以豪的「一日記憶」病況讓這段愛情變得更獨一無二。

兩位演員紛紛表示：「這個設定讓這段戀愛顯得更新穎浪漫。」娜扎直言：「愛上這樣的男生是需要勇氣的，我在電影中是一個非常執著、非常堅定、有勇氣的女孩。」劉以豪則坦稱：「自己曾獨自在繁華的城市生活近一個月，每天記錄一切，嘗試體會角色的孤寂感。」

享受相愛每一天



導演黃真真更稱《不要忘記我愛你》是自己拍過多部作品中最浪漫感動的電影，希望鼓勵觀眾「愛情需要勇敢，愛上一個人就勇敢告訴對方吧」。

問到真真為何要拍這樣一個特殊的故事？她真誠的說：「如果一個人每天醒來都會忘記昨天的一切，那他到底有沒有愛的能力呢？這是我在電影中想探討的話題。」並希望借這部電影告訴大家：「愛是很重要的東西，希望每個人都能活在當下，享受相愛的每一天。」



另外，《不要忘記我愛你》發布推廣曲MV《一萬次願意》及最新海報。MV由金玟岐的溫暖歌聲下，串聯起男女主角星玥（娜扎飾）與陸堯（劉以豪飾）從相識到相愛的不同階段，歌詞訴盡兩人對彼此的愛意，以及無論重來多少次，都會選擇對方的心意。

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