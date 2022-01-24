股壇辣媽育兒心法 胡孟青︰勿以舊思想勒住新一代

早年很多香港父母被標籤為「怪獸家長」，意指他們太溺愛子女。一個年代過去，不少看過有關怪獸家長故事的年輕人如今都成為父母，均希望在經濟條件許可下，將自己認為是最好的提供給子女，並為他們計劃未來。

身兼母親和知名股評人的胡孟青（青姐）認為，新一代的父母都變得較為開明，但仍無可避免將自己的想法套用於孩子身上：「家長應與時並進，避免以舊思想勒住新一代，應該去理解他們在現今環境下的想法，協助他們建立正確的價值觀，放手讓他們去探索生命中的可能。」

人稱「股壇小辣椒」的青姐近年積極活躍於財金界，擔任財經節目主持及報章專欄作家。憶起早年為兒子辭去企業高級管理層工作，希望把握機會與兒子有更多的相處和互動，現時兒子臻臻今年快將15歲，青姐慶幸自己作出當年的決定︰「雖然工作仍繁忙，但時間分配上有足夠的彈性去抽時間陪伴兒子成長，建立更好的互信關係及正確的價值觀，這些日子一過去如同失去。」

青姐認為，現今環境轉變，作為父母不能再以自己的想法加諸子女身上，反而應鼓勵他們多探索不同事物，發掘個人興趣並作出獨立思考，協助他們建立屬於自己的人生目標。「每個小朋友都有自己的獨特性，家長要靈活地因材施教，就要多花時間和心思去了解小朋友，令他們勇於向父母表達心裡的真實想法，而非為了應酬父母。」

青姐慶幸多年的相處令臻臻至今仍願意向她分享想法，原因是青姐會讓他追尋自己的路向。「新一代於人工智能的年代下成長，與世界接觸的機會更多，自然不再局限於追求我們年代心中的金融業工作。他喜歡打機，對於科網範疇有興趣，希望到美國升學，還說自己想成為Youtuber。我會引導他思考利弊，但最終決定權都在他自己手中，然後全力支持他的決定。」

青姐作為股評人，自然會教導兒子建立正確理財觀念，好讓他及訂立理財目標，為自己的路向作出規劃：「日常我也會向兒子分享一些投資理財的想法，特別在投資組合中需要配置靈活性高、風險相對低但仍有穩健回報的產品。」

▲ 青姐表示，日常會向兒子分享一些投資理財的想法，特別在投資組合中需要配置靈活性高、風險相對低但仍有穩健回報的產品。

青姐推介的是AXA安盛最新推出的「摯匯儲蓄計劃」（「摯匯」），提供市場最多1的9種保單貨幣選項，包括獨有的1歐元（EUR）選項，更讓保單持有人無限次2免費全部或部分轉換保單貨幣，可因應不同人生階段的發展和外幣需要，適時並靈活地調整保單貨幣。

「臻臻暫時有意到美國升學，但現時距離他升大學仍有一段時間，『摯匯儲蓄計劃』提供多種貨幣選項，亦有足夠的靈活性將保單轉換至其他貨幣，即使日後臻臻的升學計劃有變，我仍可以轉換至其他貨幣，若他畢業後亦想到其他國家或地區發展，仍可以再次全部或部分轉換保單貨幣。」

「摯匯」是靈活性相對較高的多元貨幣儲蓄產品，讓客戶在全球化趨勢中，靈活開創一條屬於自己的路，處理不同時期的外幣需要，同時減低匯率波動的影響。「摯匯」另一個特點在於財富傳承，讓客戶無限次更換被保人，使財富滾存延續，一代接一代傳承下去。

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以上資料僅供參考。受條款及細則約束。有關保費回贈優惠及產品的特點、內容、條款及不保事項的詳情，請參閱相關的產品說明書、保單條款及宣傳單張。（資料及相片由客戶提供）

（特約）

1此乃根據保險業監管局於2021年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字中提供（人壽及年金 （非相連(類別 A）） 個人業務（新造直接業務）的保險公司的新造保單中提供保額增值紅利的分紅儲蓄計劃進行比較。比較參考自相關保險公司網站及AXA安盛取得的其他資料，資料截至2021年11月。

2由指定保單週年日開始，於每個保單週年日的30天內，可申請行使此選項，於一個保單年度內只可提出一次申請。