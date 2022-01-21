  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非禮孕婦】涉非禮懷孕店員圖以金錢了事　男督察被控非禮等罪

社會 15:06 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

被告李卓賢准保釋候訊。（梁錦麟攝）

33歲男督察涉去年於店舖內觸摸懷孕女店員的胸部及強吻她，事後再提議以金錢換取不予追究，被控非禮等共2罪。案件今（21日）在九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至3月8日，以待被告索取私人律師意見，被告准以現金10萬元保釋，其間不得離開香港及重返案發地點等。

被告李卓賢（33歲），控罪書上未有顯示職業，被控1項猥褻侵犯及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為。

控罪指，被告於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥褻侵犯X。被告亦於同日同地意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即向X及Y提議給予他們一筆金錢以換取X不予追究針對被告的猥褻侵犯案件。

據了解，被告為督察，自稱當時喝醉，在非禮女店員後，曾向女店員丈夫提出以100萬換取X不予追究。


一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
今日 12:16
【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
【打擊毒品】荃灣檢疑大麻搖頭丸可卡因等　32歲男子涉襲警及藏毒被捕
今日 12:46
【打擊毒品】荃灣檢疑大麻搖頭丸可卡因等　32歲男子涉襲警及藏毒被捕
【非禮男童】涉打男童臀部彈下體　補習女導師判囚4個月
今日 13:31
【非禮男童】涉打男童臀部彈下體　補習女導師判囚4個月
【車輛自焚】觀塘有私家車起火冒出濃煙　司機棄車逃生
今日 13:59
【車輛自焚】觀塘有私家車起火冒出濃煙　司機棄車逃生
【建造業議會】主席陳家駒離任在即　預視業界未來十年人手緊絀
今日 14:12
【建造業議會】主席陳家駒離任在即　預視業界未來十年人手緊絀

你可能感興趣

【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
今日 12:16
【霍家爭產】案件再押後至下周一　霍震宇一方指期望屆時有好消息
【打擊毒品】荃灣檢疑大麻搖頭丸可卡因等　32歲男子涉襲警及藏毒被捕
今日 12:46
【打擊毒品】荃灣檢疑大麻搖頭丸可卡因等　32歲男子涉襲警及藏毒被捕
【非禮男童】涉打男童臀部彈下體　補習女導師判囚4個月
今日 13:31
【非禮男童】涉打男童臀部彈下體　補習女導師判囚4個月
刑事訴訟 九龍 美麗華廣場 香港 九龍城 尖沙咀

最高瀏覽

【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病
16:43 2022/01/20
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病