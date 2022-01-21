【非禮孕婦】涉非禮懷孕店員圖以金錢了事　男督察被控非禮等罪

▲ 被告李卓賢准保釋候訊。（梁錦麟攝）

33歲男督察涉去年於店舖內觸摸懷孕女店員的胸部及強吻她，事後再提議以金錢換取不予追究，被控非禮等共2罪。案件今（21日）在九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至3月8日，以待被告索取私人律師意見，被告准以現金10萬元保釋，其間不得離開香港及重返案發地點等。

被告李卓賢（33歲），控罪書上未有顯示職業，被控1項猥褻侵犯及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為。

控罪指，被告於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥褻侵犯X。被告亦於同日同地意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即向X及Y提議給予他們一筆金錢以換取X不予追究針對被告的猥褻侵犯案件。

據了解，被告為督察，自稱當時喝醉，在非禮女店員後，曾向女店員丈夫提出以100萬換取X不予追究。



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記者：梁錦麟