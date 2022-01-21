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【新春2022】將軍澳中心 X Kakao Friends黃金豐收莊園　5大打卡位+必影4米高Ryan莊園

休閒消費 16:41 2022/01/21

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Ryan和春植雙雙站在門前歡迎大家，進入農莊一同喜迎新春。（商場提供）

將軍澳中心由即日起至3月期間，會化身成為Kakao Friends 新春黃金豐收莊園，Ryan會帶同小貓春植，與好友Apeach、Neo及Frodo齊齊在黃金莊園務農擺檔，更有玩樂設施、周末限定水耕工作坊及新春市集，與大家拜年。

將軍澳中心X Kakao Friends 推出新春黃金豐收莊園。（商場提供）

這次是韓國人氣Kakao Friends在香港的首個農曆新年裝置，場內設有5大韓風豐收農莊打卡區，包括4米高的Ryan農舍、春植烤烤日上甜薯檔、果然Fresh水果檔，以及玩樂設施黃金遊樂園及果神收割區。

活動期間逢周六日到訪莊園，還有新春水耕體驗工作坊和新春水耕市集。大家可親手以環保材料製作培植水耕農作物的盆栽，並到市集購買新鮮蔬菜及水耕用品，跟Ryan一同務農大豐收。

    點擊圖片放大
    +2

The Point by SHKP會員憑指定積分，更可換領豐衣足食篇Kakao Friends精美禮品，包括Ryan及春植造型的窩夫機、多士爐、Kakao Friends碗具套裝及飯勺等。

而由即日起至1月25日，會員於場內以電子貨幣單一消費滿$400，即可換領幸運御守利是封一包，刮去利是封中間的熨金圖案，即有機會獲得豐富獎品，包括高達3888 The Point 積分及$20餐飲贈券。

消費可換幸運御守利是封，一刮即有機會贏3888 The Point積分。（商場提供）

新春期間，商場亦推出新春有賞及黃金豐收消費賞兩項優惠，會員以電子貨幣累積消費滿$4,500，即送$200商場贈券、而滿$9,000即送$450贈券，名額100個。另外滿$30,000，即送$1,000商場禮券；滿$50,000即送$2,000，名額有限，送完即止。

記者︰黃依情

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