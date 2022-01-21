【政府招聘】政府招聘180名二級私人秘書　要求中學畢業月薪最高達31750元

▲ 政府今聘180名二級私人秘書，只需中學畢業，月薪最高31750元。（資料圖片）

公務員事務局今日（21日）展開二級私人秘書公開招聘，招聘目標人數為180人。申請人如獲取錄，將按公務員聘用條款和服務條件聘用。根據資料，二級私人秘書的薪酬在總薪級表第4點至第15點，即月薪每月16,565元起，最高可達31,750元。

年初八截止申請 獲調派往各決策局及部門提供秘書服務

有意投考二級私人秘書職位人士可透過公務員事務局網站遞交申請，截止申請日期是2月8日（年初八）。申請人亦可將申請書郵寄至公務員事務局一般職系處。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可在公務員事務局網站下載。當局提醒，由於網上系統在臨近截止申請日期可能會非常繁忙，申請人宜盡早遞交申請。



公務員事務局發言人表示，二級私人秘書會獲調派往各決策局及部門工作，提供秘書服務，包括文字處理、管理日常工作和會議日程、處理查詢及其他辦公室支援工作等。

永久性居民可投考 要求中學畢業

申請人須滿足以下要求，包括在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷、或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。另外還需要符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績、中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘50字，並具備一般商業電腦軟件(Microsoft Office Word 2016及Excel 2016)的應用知識，以及在《基本法》測試取得及格成績。



所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考這個職位。具體入職要求已經上載於公務員事務局網站。此外，申請人必須在《基本法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。申請人在《基本法》測試的成績會佔其整體表現評分的一個適當比重。如申請人在申請二級私人秘書職位時仍未曾參加《基本法》測試或未曾在《基本法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法》測試。另外，申請人須通過技能測驗才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。

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