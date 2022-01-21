【打擊犯罪】警方搗破5宗爆竊案件　拘68歲無業男

▲ 警方灣仔警區重案組昨日（20日）搗破5宗分別發生於香港島及九龍爆竊案件。（黃傑偉攝）

警方灣仔警區重案組昨日（20日）搗破5宗分別發生於香港島及九龍爆竊案件，行動中拘捕一名68歲本地男子，被捕人報稱無業。

警方於2020年1月24日至2022年1月10日期間，接獲5宗分別發生於銅鑼灣、秀茂坪及啟德的爆竊案件。警方調查發現，5宗爆竊案件手法相同，竊匪於凌晨至清晨時分從地舖後門爆破，進入店內搜掠。警方相信賊人窺準茶餐廳、文具店及雜貨店會有較多現金存放店內。失物除現金外包括有口罩、餅券及耳機，5宗案件共損失約10萬。最近一次爆竊案件發生於1月10日，銅鑼灣霎東街一茶餐廳職員開鋪時發現店鋪被人搜掠，於是報警求助。

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灣仔警區重案組聯同情報組經案情分析及觀看大量閉路電視後發現，賊人由店舖後門以老虎鉗、鐵筆及螺絲批鑽開大閘潛入舖內向夾萬及收銀機作出搜掠。警方調查後鎖定一名涉案男子，昨日在油塘一屋苑拘捕一名涉案68歲男子，被捕男子報稱無業。

灣仔警區重案組第2隊督察盧偉德呼籲市民及店舖租戶，年近歲晚不要將太多現金存放於店舖內，亦要加強防盜設施，例如警鐘或安裝閉路電視。警方重申，根據盜竊條例，入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

