【BB確診】出世僅5周女兒染疫一度嚴重 英國首相約翰遜取消出訪行程【附嬰兒防疫貼士】
英國染疫人數持續高企，英國首相府上周宣布首相約翰遜（Boris Johnson）有家庭成員確診新冠肺炎，因此約翰遜需取消出訪行程，有媒體揭露染疫者是僅出世5星期大的女兒，情況更一度嚴重。
英首相5星期大B女確診
據英國《每日郵報》報道，上周英國首相約翰遜一名家庭成員染疫，約翰遜被列為密切接觸者，需遵照防疫指示家居隔離，取消出訪行程，改為透過網路處理公務及開會。
最新影片推介︰
當時首相府一直沒有透露是哪位家人確診，其後有英媒報道，確診者是約翰遜只有5周大的細女Romy Iris Charlotte Johnson，Romy。Romy是約翰遜跟第3任太太33歲的Carrie所出，女兒於去年12月9日在倫敦大學學院醫院出生，夫妻除了Romy之外，同時育有20個月大的兒子Wilfred。
病情一度嚴重
據消息人士指出，Romy在5周大時確診新冠肺炎，當時病情一度非常嚴重，但目前情況已好轉，現時她約6星期大。約翰遜在2020年4月也曾染疫，當時其病情曾惡化，一度住進加護病房，當時懷孕的Carrie也透過Twitter表示自己有出現新冠肺炎的症狀。
然而，是次B女Romy染疫引發外界擔憂，因為嬰幼兒的免疫系統尚未發育完成，憂慮新冠肺炎會對Romy健康帶來大影響。
另外，約翰遜公布英國與病毒共存政策，日前宣布在1月27日起陸續解除防疫措施，民眾毋須再在任何地方戴口罩，包括課室內，並取消在家工作的安排、出席大型活動不用出示疫苗護照等。
BB防疫注意事項
中大醫學院兒科學系教授林鴻生醫生曾在網上發文，教大家如何幫助嬰兒防疫，包括避免帶嬰兒出席不必要的聚會、不要讓高風險感染人士到訪家中、如有人不適應避免接觸寶寶、接觸嬰兒及有關環境和用具前後要清潔雙手，以及若嬰兒出現感染症狀應盡快求醫等。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
責任編輯︰王明芳