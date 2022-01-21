【BB確診】出世僅5周女兒染疫一度嚴重　英國首相約翰遜取消出訪行程【附嬰兒防疫貼士】

▲ 英國首相約翰遜女兒在出世僅5星期大時染疫。

英國染疫人數持續高企，英國首相府上周宣布首相約翰遜（Boris Johnson）有家庭成員確診新冠肺炎，因此約翰遜需取消出訪行程，有媒體揭露染疫者是僅出世5星期大的女兒，情況更一度嚴重。

英首相5星期大B女確診

據英國《每日郵報》報道，上周英國首相約翰遜一名家庭成員染疫，約翰遜被列為密切接觸者，需遵照防疫指示家居隔離，取消出訪行程，改為透過網路處理公務及開會。

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▲ 兒子Wilfred看著妹妹Romy。（IG圖片）

當時首相府一直沒有透露是哪位家人確診，其後有英媒報道，確診者是約翰遜只有5周大的細女Romy Iris Charlotte Johnson，Romy。Romy是約翰遜跟第3任太太33歲的Carrie所出，女兒於去年12月9日在倫敦大學學院醫院出生，夫妻除了Romy之外，同時育有20個月大的兒子Wilfred。

病情一度嚴重

據消息人士指出，Romy在5周大時確診新冠肺炎，當時病情一度非常嚴重，但目前情況已好轉，現時她約6星期大。約翰遜在2020年4月也曾染疫，當時其病情曾惡化，一度住進加護病房，當時懷孕的Carrie也透過Twitter表示自己有出現新冠肺炎的症狀。

然而，是次B女Romy染疫引發外界擔憂，因為嬰幼兒的免疫系統尚未發育完成，憂慮新冠肺炎會對Romy健康帶來大影響。

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另外，約翰遜公布英國與病毒共存政策，日前宣布在1月27日起陸續解除防疫措施，民眾毋須再在任何地方戴口罩，包括課室內，並取消在家工作的安排、出席大型活動不用出示疫苗護照等。

BB防疫注意事項

中大醫學院兒科學系教授林鴻生醫生曾在網上發文，教大家如何幫助嬰兒防疫，包括避免帶嬰兒出席不必要的聚會、不要讓高風險感染人士到訪家中、如有人不適應避免接觸寶寶、接觸嬰兒及有關環境和用具前後要清潔雙手，以及若嬰兒出現感染症狀應盡快求醫等。

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責任編輯︰王明芳