【保暖食物】冬日進食取暖不怕致肥　營養師推介4款低卡保暖食物

▲ 營養師推介4款低卡保暖食物。

天氣寒冷，不自覺就會靠進食保暖，但食得多又怕肥。澳洲註冊營養師Jim Lau就推介了4款低卡路里、進食後又能保暖的食物，不妨參考一下。

以下為轉載全文：

咖啡（取暖指數：1）

咖啡有咖啡因，可以提升我們的代謝率，令我們在很短時間之內燃燒更加多碳水化合物，釋出熱量，但不是全部咖啡都可以。因為如果太多奶及糖分，例如焦糖咖啡，內含糖分及油脂會影響身體使用能量的效率，嚴重的話會令到我們有sugar crash（即飯後釋出過量胰島素，令我們出現低血糖的情況），所以最好就是飲泡沫咖啡，因為內含很少奶。

花生（取暖指數：2）

平時經常聽人講「食花生」，其實我心中有很豐富的維他命B3，可以提升血液流量，流量多了，自然就多了氧含量去肌肉，代謝率就高一些！但是要注意，花生每次最多15粒，盡量選擇一些不含鹽糖！

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紅米（取暖指數：4）

紅米、糙米，內含許多複合性碳水化合物，可以讓身體慢慢釋放糖分去支撐我們的代謝率。相反，白米或者其他精製澱粉，雖然可以快速釋放能量，令代謝上升，但是亦都有機會很快令到我們出現sugar crash！

黑椒、燈籠椒（取暖指數：3）

以上的植物，內含辣椒素可以提升我們的身體代謝效率，令到我們在很短時間之內釋出更加多熱量，但是如果本身有胃問題的朋友就不要進食，因為有機會會引致胃痛。

千萬不要飲酒暖身

許多人都以為飲酒可以暖身，其實是很暫時性。因為我們飲酒之後，酒精會將我們的熱量，由我們的核心肌群帶到去我們的皮膚表面，當時間長了，反而會多了熱量在我們的核心肌群中流失，所以許多人都發現飲酒之後其實會感到更寒冷！

文章獲澳洲註冊營養師Jim Lau授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為「天氣凍冰冰，食物暖笠笠」

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▲ 澳洲註冊營養師Jim Lau

Jim Lau：澳洲註冊營養師，香港註冊營養師協會會員，修畢中大食品及營養科學理學士（一級榮譽畢業），澳洲坎培拉大學營養及營養治療學碩士。

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責任編輯：陳昊淋