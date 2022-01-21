【情人節】康復人士展才能製玫瑰花　線上義賣4000枝助基層學童

▲ 聖雅各福群會情人節玫瑰義賣4000枝玫瑰。（受訪者圖片）

新年過後便是情人節。疫情緊張，聖雅各福群會年度籌款活動情人節玫瑰義賣將繼續於線上進行。活動將義賣4,000枝玫瑰花，均由康復人士進行組件及包裝，希望藉以籌款助學改變未來服務，讓一眾基層學童於疫情衝擊下，仍能得到足夠的學習物資及活動體驗機會。

復康人士展才能 協作生產助人自助

玫瑰花以天然樹葉製成，特別加以珍珠配襯，聖雅各福群會指這象徵重視所愛的人，讓他們得到幸福及被珍愛的感覺。玻璃樽內的卡片由聖雅各福群會啟藝學苑的復康會員黃可怡與設計師，一起利用植物素材拓印出不同圖案，加添深一層意義及溫暖。而所有玫瑰花由聖雅各福群會賽馬會力行工場及伍威權彩虹工作室協作生產，進行組件及包裝等工序，為復康人士提供就業機會。

小朋友出力為慈善 別具教育意義

雖然本年義賣以線上形式進行，仍有一些小朋友擔任「義賣小天使」,透過不同渠道向親朋好友推廣情人節玫瑰，讓社會洋溢著幸福的氣氛。區太的一對女兒今年以「義賣小天使」身份參與這別具意義的活動，她表示︰「活動可培養孩子助人的美德，同時賦予情人節另一種意義，讓他們學懂關心社會上有需要的人。」農曆新年與情人節的日子接近，由小朋友義賣玫瑰，不但令身邊所愛的人有窩心的感覺，更可以為香港帶來節日之歡樂氣氛和正能量。

由即日起至2月11日，小朋友可登記成為「義賣小天使」，情人節玫瑰義賣亦在即日起至2月3日有早鳥優惠。

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責任編輯：袁澍