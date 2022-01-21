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【新冠肺炎】民政署向葵涌邨4幢大廈居民　免費派新冠病毒快速測試套裝

社會 16:09 2022/01/21

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葵涌邨。（陳永康攝）

民政總署及葵青民政處今日（21日）表示，早上已向葵涌邨雅葵樓、旭葵樓、映葵樓、曉葵樓的居民，派發新冠病毒快速測試套裝，供住戶自行進行檢測，但不能替代政府強制檢測的要求。

署方指，向鄰近逸葵樓的４幢大廈，共3460戶居民，經每戶信箱派發新冠病毒快速測試套裝，希望可以有效地及早識別感染者，保障患者和他們的家人，希望市民「願檢盡檢」，籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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