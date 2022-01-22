【留在家中】教育局：全港學校下周一起安排居葵涌邨教職員不用回校工作

▲ 教育局指全港學校應暫時安排居於葵涌邨的教職員不用回校工作。（林宇翔攝）

因應葵涌邨疫情的最新發展，教育局1月22日宣布，全港學校，當中包括中學、小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，由下星期一（24日）起安排居於葵涌邨的教職員不用回校工作。

教育局又稱，而位於葵涌邨受限制與檢測宣告影響區域及鄰近的學校亦應考慮安排所有教職員在家工作，並停止原定在校內進行的活動，直至學校農曆新年假期。



若個別學校在實施上述安排時遇到困難，在徵得法團校董會／校董會同意後，亦可提早開始農曆新年假期，大前提是避免校園有人流出現。如有任何疑問，可與教育局各區域教育服務處或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處聯絡。

▲ 政府星期六起加強在葵涌邨強制檢測行動。（林宇翔攝）

局方指根據以上的原則，提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）的相關教職員亦不應在指明「受限區域」未解封前回校工作。



學校應提醒家長採取防疫措施及留意子女的健康情況。學生應避免前往人多擠迫、空氣流通欠佳的地方，在暫停面授課堂期間，學校應繼續與家長和學生保持溝通（例如致電了解學生的近況），關心學生的學習及情緒需要，及為家長提供可行的協助。



教育局會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，持續檢視學校的上課安排，並適時公布。

最新影片推介：【靚太廚房】大廚教揀靚花膠海參+浸發貼士 墨西哥海參性價比高浸發後大6倍

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋