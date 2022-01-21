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【兒童接種】家庭醫生指預約情況不踴躍　有兒科醫生今為6名5至11歲兒童打針

社會 17:18 2022/01/21

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5至11歲兒童可由今日（21日）開始接種科興疫苗。（陳國峰攝）

5至11歲兒童可由今日（21日）開始接種科興疫苗，可預約到社區疫苗接種中心或指定學生健康服務中心接種，亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種。有私家醫生表示，暫時預約情況不踴躍，每日相關查詢不多，暫未有人預約打針；另一名兒科醫生則指今日有約6宗打針預約，大部分為7至8歲兒童。

提供科興疫苗接種服務的家庭醫生林永和說，現時每日接到約10宗相關查詢，暫時今日未有人預約打針。他指，多數家長會就子女的身體的狀況作查詢，例如有氣管有問題、患濕疹的患者查詢是否應接種、應接種哪款疫苗，預料有不少人會打算在當局安排到校外展隊時接種。

林永和說，其診所每天最多可5至10個兒童接種，其餘位置要預留給其他接種人士。他又指，近日平均每天都有20多人前來打針，當中一半為接種第一針的人士，多數為長者；當中不少長者會帶同家人前來，「嚟到通常都係三心兩意，拖咗咁耐都會有啲顧慮，有啲長者會自己睇咗一次後，再帶埋個女嚟多次，通常都要傾15分鐘。」

家庭醫生鄺健鴻就說，暫時預約替兒童打疫苗的情況不踴躍，相關查詢亦不多。他說，在當局宣布推行疫苗氣泡措施，明顯有更多長者前往診所打針，現時平均每日有10多人會打針，當中8成為長者。鄺健鴻提醒，如家長要帶子女到私家診所打新冠疫苗，切記帶備針卡，有子女照片的學生手冊及身份證明文件，強調接種新冠疫苗前14天，不能接種其他疫苗。

兒科醫生劉成志就說，每日都有大量有關疫苗接種的查詢，家長通常致電診所時都會直接預約。今日為放寬科興疫苗接種年齡至5歲的首日，劉成志說，今日共有至少6宗預約，今早亦已為一名兒童接種，大部分為7至8歲的小朋友。

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記者：黃悅晴

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