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【11號幹線】擬建青龍大橋或永久破壞中華白海豚棲息區域　路政署：無海豚出沒記錄

社會 16:17 2022/01/21

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擬建青龍大橋或永久破壞中華白海豚棲息區域。（資料圖片）

十一號幹線（元朗至北大嶼山段）去年9月展開勘察研究，料2025年完成研究，料2036年峻工。路政署早前就項目向環保署提交工程項目簡介，以申請環評研究概要。

（路政署圖片）

據工程項目簡介，擬建十一號幹線總長約20公里，涵蓋藍地、掃管笏、大欖、青龍頭和北大嶼山地區。工程項目主要包括：

  • 於藍地石礦場興建交匯處，包括支路和高架橋，連接擬建的藍地隧道至港深西部公路及元朗公路
  • 興建約 4 公里長雙程三線的藍地隧道，連接擬建於藍地石礦場及掃管笏 的交匯處
  • 於掃管笏興建交匯處，包括支路和高架橋，連接擬建的藍地隧道、擬建的掃管笏連接路及擬建的大欖涌隧道
  • 興建約 1.9 公里長雙程雙線的掃管笏連接路，包括隧道、相關支路和高架 橋，連接屯門公路及擬建於掃管笏的交匯處
  • 興建約 1.6 公里長雙程四線的大欖涌隧道，一條橫過大欖涌河的高架橋和 另一往大欖涌河西面約 370 米長雙程四線的隧道，連接擬建於掃管笏及 青龍頭的交匯處
  • 於青龍頭興建交匯處，包括支路、高架橋和隧道，連接擬建的大欖涌隧 道及擬建的青龍大橋至屯門公路
  • 興建約長1.4公里長雙程三線的青龍大橋，橫跨下棚航道和連接擬建於青龍頭及北大嶼山的交匯處，以及約2.7公頃可能的填海以興建橋塔
  • 於北大嶼山興建交匯處，包括支路、高架橋和隧道，連接擬建的青龍大 橋至北大嶼山公路、青嶼幹線及擬建的 P1 公路（在另一項工程計劃涵蓋）
  • 於擬建於北大嶼山的交匯處興建支路和高架橋以連接擬建的青龍大橋至擬建的青衣至大嶼山連接路（在另一項工程計劃涵蓋）及擬建的香港島 —大嶼山東北連接路（在另一項工程計劃涵蓋）
  • 重新擬定約 1.4 公里長的屯門公路在青龍頭的路段

在對環境造成的影響方面，除以工地附近水域造成水質和噪音污染外，各地生態亦會受影響。其中或會影響大欖郊野公園附近的生境，如或造成水位下降，地下水源枯竭和水源乾涸，影響陸生和水生生物。

至於擬建的青龍大橋，涉及中華白海豚的棲息範圍內，會令自然海洋生境永久喪失及影響鄰近水質。然而，路政署指，青龍大橋附近並無中華白海豚出沒的紀錄，故未必會造成影響。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳梓蔚

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