【牛下女車神】李慧詩為時尚雜誌拍攝封面照　大走型格路線網民激讚

▲ 「牛下女車神」李慧詩成為時尚雜誌《PRESTIGE 品雜誌》1月號的封面人物。（李慧詩Facebook）

港隊運動員在東京奧運表現出色，多名運動員成為廣告商的寵兒，繼「香港劍神」張家朗成為DIOR MEN的代言人，「牛下女車神」李慧詩成為時尚雜誌《PRESTIGE 品雜誌》1月號的封面人物，一改以往造型，大走型格路線，李慧詩直言「要Sexy 一點」，網民大讚喜歡她的新形象，以及她充滿自信的笑容。

李慧詩在社交平台發布了一系列去年11月為時尚雜誌《PRESTIGE 品雜誌》拍攝的硬照，她身多個品牌包括：RalphLauren、Wolford、Salvatore Ferragamo、Demo official，封面鮮黃色大衣的她十分吸晴，她自己則笑言覺得胸口有點太低。又指在造型師的配搭下，本來簡單的服飾，樽領棉衣加長褲，卻變得時尚許多。

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李慧詩笑指當初被問到有沒有甚麼風格想嘗試，直言「我要Sexy 一點」，卻被香港體育學院的同事規定不能穿太貼身的服飾和太短的裙子。李慧詩指，一直都希望成為模特兒，拍硬照是她最愛的工作，拍攝的造型都很喜歡，十分興幸當運動員有許多機會嘗試不同工作，她表示，做喜歡的事，就會忘了疲憊感。

我沒有model 身材，只有一雙你們都熟悉的象腿。

李慧詩在時尚雜誌的造型被網民大讚，更指差一點認不出是她，又認為型格路線十分適合她：

差一點認不出你

新嘗試，真好看

好靚! 好喜歡妳充滿自信既笑容, 帶俾人好多能量~ 謝謝妳!

打破我對李慧詩嘅一貫形象，型爆

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記者：李榮忠