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【打擊冒牌】海關旺角檢逾6千件疑冒牌物品料市值190萬元　拘2人

社會 16:31 2022/01/21

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海關農曆新年前繼續加強打擊售賣冒牌物品活動。（新聞處提供）

海關今日（21日）表示，檢獲約6100件懷疑冒牌物品，估計市值約190萬元。

海關指，在旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經調查後，昨日掃蕩多個位於通菜街的固定及流動小販攤檔，以及兩個樓上冒牌物品貯存中心，檢獲該批懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和波鞋等，拘捕一名61歲男子及一名41歲女子。

海關稱，農曆新年將至，會在假期前及期間繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

【靚太廚房】大廚教揀靚花膠海參+浸發貼士　墨西哥海參性價比高浸發後大6倍

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐
 

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