【超級傳播】逸葵樓再多6人確診累計至少20人染疫 涉12層樓9個不同坐向
社會 16:36 2022/01/21
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。葵涌邨逸葵樓爆發多宗確診個案，最少12個單位出現個案，當局經追查後，相信源頭是來自海景絲麗酒店群組的巴裔婦丈夫到過葵涌邨3幢大廈的垃圾房收集物件，然後帶到深水埗南昌街、北河街地檔擺賣，引發該廈連串爆發（詳情即看【下一頁】）。
張竹君表示，逸葵樓暫時至少20人染疫，涉12層樓、13個單位、9個不同坐向（01、04、07、11、14、15、16、20、25）。
今日逸葵樓確診個案：
- 44歲女子，（#13104）
- 44歲女子，（#13111）
- 69歲女子，（#13113）
- 47歲女子，（#13116）
- 48歲女子，（#13117）
- 28歲女子，（#13125）
今日新增逾20宗初步確診有10宗涉逸葵樓相關，鄰近的映葵樓亦出現初步陽性個案，包括一名在逸葵樓工作的清潔工，以及其2歲的鄰居（詳情即看【下一頁】）。
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記者：李榮忠