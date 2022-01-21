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【超級傳播】逸葵樓再多6人確診累計至少20人染疫　涉12層樓9個不同坐向

社會 16:36 2022/01/21

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（陳永康攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。葵涌邨逸葵樓爆發多宗確診個案，最少12個單位出現個案，當局經追查後，相信源頭是來自海景絲麗酒店群組的巴裔婦丈夫到過葵涌邨3幢大廈的垃圾房收集物件，然後帶到深水埗南昌街、北河街地檔擺賣，引發該廈連串爆發（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，逸葵樓暫時至少20人染疫，涉12層樓、13個單位、9個不同坐向（01、04、07、11、14、15、16、20、25）。

今日逸葵樓確診個案：

  • 44歲女子，（#13104）
  • 44歲女子，（#13111）
  • 69歲女子，（#13113）
  • 47歲女子，（#13116）
  • 48歲女子，（#13117）
  • 28歲女子，（#13125）

今日新增逾20宗初步確診有10宗涉逸葵樓相關，鄰近的映葵樓亦出現初步陽性個案，包括一名在逸葵樓工作的清潔工，以及其2歲的鄰居（詳情即看【下一頁】）。
【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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