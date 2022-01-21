【超級傳播】葵涌邨居民指逸葵樓住客出入自如　擔心病毒會迅速在附近擴散

▲ （陳永康攝）

葵涌邨逸葵樓爆發多宗確診個案，當局經追查後，相信源頭是來自海景絲麗酒店群組的巴裔婦丈夫到過葵涌邨3幢大廈的垃圾房收集物件，然後帶到深水埗南昌街、北河街地檔擺賣，引發該廈連串爆發，今日（21日）逸葵樓今日再多6人確診累計至少20人染疫，涉12層樓9個不同坐向（詳情即看【下一頁】）；另新增逾20宗初步確診有10宗涉逸葵樓相關，鄰近的映葵樓亦出現初步陽性個案，包括一名在逸葵樓工作的清潔工，以及其2歲的鄰居（詳情即看【下一頁】）。

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逸葵樓須要一連3日進行強檢，局民要有檢測陰性證明才可離開。居葵涌邨的售貨員高先生表示，對政府安排感到失望，認為政府應該安排衛生署人員到大廈，因屋邨職員不太清楚疫情發展，他亦發現大廈居民出入自如，未有如消息指要展示陰性證明，擔心病毒會迅速在附近擴散。超市理貨員趙太同樣擔心疫情於邨內擴散，她表示自己唯有小到人多聚集地方，但又不認同專家指帶兩個口罩效穩妥，因怕未染疫已被焗病。

居於逸葵樓鄰座雅葵樓的主婦彭太擔心病情及病毒會由風向吹向鄰座，她聽從專家意見已配戴兩個口罩，但擔心源頭不明個案，令疫情不能遏止。而學生伍小姐同樣擔心逸葵樓會將病毒擴散至邨內其他大廈，她自己唯有盡量少出街，及帶口罩防疫。

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記者：黃傑偉