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【蚊叮蟲咬】1歲仔被蚊咬睇急症遭轟濫用　KOL媽媽反擊︰可引起過敏蕁麻疹【附止痕方法】

兒童健康 17:20 2022/01/21

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台灣網紅媽媽陳彥婷因兒子被蚊咬及眼角撞傷，而帶他看急症。

遇上小朋友身體出現異常，家長當然非常擔心。台灣網紅媽媽陳彥婷（Tiffany）先後因兒子被蚊咬及眼角撞傷，而帶他求醫看急症，近日有網民批評她浪費醫療資源。陳彥婷其後逐一反擊，透露兒子被蚊蟲叮咬可引起過敏蕁麻疹。

即將於下周踏入28歲的陳彥婷與丈夫黃皓平（巨人）身高相差40cm，夫妻育有1歲兒子「小黃金」。日前一名已為人母的網民於網上討論區Dcard，以「有人也覺得陳彥婷浪費醫療資源嗎？」為題發文，表示不時看到陳彥婷發文帶兒子看急症，寫道「哪個小孩成長過程是不跌倒的？哭鬧去急診，半夜不睡覺去急診，蚊子叮咬去急診，跌倒去急診」。

最後孩子都沒有大礙，她有感陳彥婷太緊張，浪費醫療資源。她認為孩子沒那麼嬌貴，可以先觀察狀況，不必無知地衝去急症，在疫情下更應把醫療留給真正有需要的人。帖文引起熱議，有網民認同媽媽太緊張了，但也有人覺得作為父母只是擔心孩子健康，陳彥婷的舉動並無不妥。

最新影片推介︰

蚊蟲叮咬或致過敏蕁麻疹

陳彥婷本周一（18日）在IG的限時動態回應，「我……都是去耳鼻喉科，這是我們第二次去急診」、「咦？小孩爆血我不能送急診？」她對網民的指責感到匪夷所思。之後她再發文詳述，之前兒子被蚊蟲叮咬，她先上網查資料後，並且詢問藥局、IG粉絲媽媽們習慣用的藥膏，先觀察一天，自己搽藥。直至托兒所的老師建議去看醫生，她才帶兒子去看急症。她解釋︰

每個人體質不同，而我的體質就是蚊子咬到會一大包，並且引起過敏蕁麻疹的，黃金遺傳到我的體質。

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從她上載的相片可見，小黃金被蚊蟲叮咬，腳底紅了一大片。她補充，尤其腳底板末梢神經位置，幼童稍不注意抓到破皮，除了過敏反應外，還有可能引發蜂窩性組織炎。她本著「小傷觀察，大傷送醫」的想法，覺得這是正常爸媽會做的，也希望發文的媽媽要有同理心。

蚊叮蟲咬常見症狀

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問，胡醫生指出，一般蚊蟲叮咬的反應很快消散，紅腫、痕癢症狀不會持續很久。但各人體質及免疫系統狀況不同，部分人可能反應較劇烈，例如小朋友身體對外來物質反應較強。若出現以下情況，則要求醫：

  • 出水泡、大範圍的蕁麻疹、皮膚受損、受細菌感染等
  • 出現嚴重過敏反應，例如頭暈、眼皮腫脹、呼吸困難、血壓下降等

可是，不少患者也會忍不住去搔癢，引致繼發性細菌感染，出現紅腫熱痛、流膿症狀。根據胡醫生診症經驗，皮膚嚴重紅腫的患者中，通常大概10個小朋友就有1個。至於較常見的蚊蟲叮咬反應，有以下3種：

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3種止痕方法

若患處情況不嚴重，胡醫生建議用以下方法正確止痕：

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責任編輯︰王明芳

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