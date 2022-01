【揚威海外】梁朝偉奪Gold House最佳男配角　《尚氣與十環幫傳奇》掃4獎成大贏家

▲ 梁朝偉憑《尚氣》奪Gold House最佳男配角。

影帝梁朝偉再度揚威海外。以表揚美國亞裔與太平洋島原住民電影作品的「Gold House」,日前舉辦第二屆電影選舉,當中Marvel的超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)奪4獎成為大贏家,梁朝偉憑戲中「文武」一角獲得最佳男配角。

《尚氣》同時在頒獎禮奪得最佳電影、最佳導演(Destin Daniel Cretton)與最佳女配角(Awkwafina)。

▲ 梁朝偉奪海外電影頒獎禮最佳男配角。

此屆Gold House的最佳女主角同屬Marvel超級英雄片《永恆族》(Eternals)中的英國華裔女星Gemma Chan。最佳男主角為日本片《Drive My Car》的西島秀俊。

▲ Awkwafina奪女配角獎。

梁朝偉在《尚氣》表現受到國際讚賞,雖然電影中的角色已死,但不少影迷希望偉仔可以再在Marvel作品出現,早前就有傳Marvel有意開拍關於《尚氣》的劇集,Marvel總裁Kevin Feige也承認有意再找偉仔合作。

最新影片:陳秀珠訪問