【揚威海外】梁朝偉奪Gold House最佳男配角 《尚氣與十環幫傳奇》掃4獎成大贏家
娛樂 16:43 2022/01/21
影帝梁朝偉再度揚威海外。以表揚美國亞裔與太平洋島原住民電影作品的「Gold House」，日前舉辦第二屆電影選舉，當中Marvel的超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）奪4獎成為大贏家，梁朝偉憑戲中「文武」一角獲得最佳男配角。
《尚氣》同時在頒獎禮奪得最佳電影、最佳導演（Destin Daniel Cretton）與最佳女配角（Awkwafina）。
此屆Gold House的最佳女主角同屬Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）中的英國華裔女星Gemma Chan。最佳男主角為日本片《Drive My Car》的西島秀俊。
梁朝偉在《尚氣》表現受到國際讚賞，雖然電影中的角色已死，但不少影迷希望偉仔可以再在Marvel作品出現，早前就有傳Marvel有意開拍關於《尚氣》的劇集，Marvel總裁Kevin Feige也承認有意再找偉仔合作。
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撰文 : TOPick柴犬出動