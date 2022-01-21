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【新冠肺炎】醫管局下月16日起員工出入設施須出示接種紀錄　求診病人不適用

社會 16:54 2022/01/21

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醫管局下月16日起員工出入設施須出示接種紀錄，求診病人不適用。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

李立業表示，截至早上9時，過去24小時，接獲29宗呈報個案，新增21名病人已出院，現時共有333名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

另外，醫管局基於最新政府疫苗氣泡安排，2月16日開始所有醫管局員工必須出示疫苗接種紀錄，才可進入醫管局設施，包括行政辦公地點、醫院、診所等，所有經常接觸病人的醫護人員必須接種2針14日以上，其他員工須接種一針，公立醫院診所的疫苗氣泡安排不適用於求診病人。

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記者：陳麗娜

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