【超市大搜查】14款衣物柔順劑大比拼　LDK推薦A級柔軟蓬鬆芳香柔順劑【附完整名單】

▲ 14款衣物柔順劑大比拼。

不少人洗衫時都會加入衣物柔順劑，令衣物保持柔軟和芳香，日本權威無廣告雜誌《LDK》日前就評測了14款日本人氣衣物柔順劑。當中包括除臭型、香氣型及衣物護理型，到底哪一款衣物柔順劑表現最佳？

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《LDK》以4項準則評分：

1.香味及持久度

香味強度可分5個程度： 1為幾乎無味、5為香氣太濃烈。持久度方面，待毛巾乾後6小時，由專家聞一聞餘下多少香氣。

2.柔軟度及蓬鬆感

檢查清洗後毛巾的柔軟度及蓬鬆感。蓬鬆感方面，將毛巾以相同的方式折疊4層並測量高度。柔軟度則量度清洗後的布其懸垂系數。

3.除臭力

將帶有汗水和細菌的衣服只用衣物柔順劑清洗，晾乾後單獨放入袋中並密封。由專家一一聞衣服，了解柔順劑能消除多少難聞的氣味。並由1至5級評估除臭能力，1為最少味，5為最臭。

4.吸水率

將用衣物柔順劑清洗過的毛巾浸泡在有顏色的水中，放置10分鐘，然後測量吸收了多少水。測3次取平均值。

詳細評分及名單：

評測的14款柔順劑涉及不同品牌，例如花王、獅王、P&G、Ns FaFa等。當中有2款產品共同奪冠，分別是「FaFa Fine Fragrance fabric softener」及「花王 涼感-10%降溫柔順劑-優雅花香」。LDK大讚「FaFa Fine Fragrance fabric softener」有出色的留香度和吸水率，而「花王 涼感-10%降溫柔順劑-優雅花香」則觸感柔軟、蓬鬆。如果喜歡香味，建議買「FaFa」，如果想香味淡一點，可以選擇「花王涼感-10%」 。

除了奪冠的產品，LDK亦提到第11名的「獅王Soflan premium除臭Ultra Zero」有令專家驚訝的消臭效果，可以消除汗味，除臭力這一項目奪得A+。

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使用衣物柔順劑小貼士

LDK提到，要注意添加柔順劑的時機。比起洗衣液，大眾不應先添加柔順劑，如果同時使用洗衣液及柔軟劑，難以讓兩者發揮各自的效果。建議在最後階段時才添加柔順劑。但假如使用洗衣機，或會有柔順劑專用槽位，這種情況下，洗衣機會自動在最佳時機添加柔順劑，故大家要預先添加柔順劑在槽中。

責任編輯：羅嘉欣