【升中面試】荃灣官立中學出產知名校友　中一面試重生活知識STEM元素

▲ 荃灣官立中學面試題目重生活知識。

荃灣官立中學是荃灣區內的Band 1英中，學生在公開試成績優異。學校致力締造英語學習環境，而中文科亦有初中校本課程，提升學生的語文能力。升中面試方面，過往的題目大多與生活日常及學校活動有關，亦有涉及STEM元素。

根據中學概覽，荃灣官立中學（下稱荃官）注重學生的語文學習，學校以英語為主要教學語言，除了聘用外籍教師教授英語及舉辦課後興趣活動，英文科又舉辦「英文週」，提升同學學習英語的興趣。

中文亦有初中校本課程，加強與高中課程的銜接，並積極舉辦多元化的語文活動和比賽，鼓勵學生發揮所長。初中的中、英、數三科按能力分組授課，為學生提供不同程度的教材。

出產知名校友

學生在公開試有優秀成績，每年文憑試都有超過9成考生考獲本地學士課程最低要求（33222），2021年中文及英文科取得4級或以上的比率均超過7成，遠高於全港日校平均的3成左右。該校過往出產8名會考10A狀元，亦有不少知名校友遍布各行各業，其中衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生亦是該校校友。

荃官有數間聯繫小學，包括深水埗官立小學、福榮街官立小學、海壩街官立小學、荃灣官立小學，在中學統一派位中，聯繫中學可為其聯繫小學保留最多25%的學位。申請該校中一的小六生需參加面試，校方亦會根據學生的學業成績、操行、課外活動及獎項等作甄選準則。

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過往面試題目

補習社「高科技教育中心」負責人蘇廸希校長整理了其中心學生過往於荃官的面試題目，供家長參考，問題涉及日常生活及學校活動，亦有與科學科技有關的題目。

假如你是一個手機應用程式設計師，你會設計一個怎樣的程式？

學校舉行「一人一藝術節」，你認為舞蹈、攝影、戲劇哪一項最適合全校學生參與？

請在以下三位人士中選一位與學生交談－曹星如、林鄭月娥、沈祖堯

If you are a member of the computer club, how will you design a robot? What skills do you want your robot to have?（如果你是電腦學會成績，你會設計甚麼機械人？你希望機械人擁有甚麼技能？）

If you go to visit the ederly in elderly home near your school, what will you talk with them? What will you give them? （你要去學校附近的安老院探訪，你會跟長者傾談甚麼？你會送他們甚麼東西？）

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責任編輯︰王明芳