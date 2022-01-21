【升中面試】荃灣官立中學出產知名校友 中一面試重生活知識STEM元素
荃灣官立中學是荃灣區內的Band 1英中，學生在公開試成績優異。學校致力締造英語學習環境，而中文科亦有初中校本課程，提升學生的語文能力。升中面試方面，過往的題目大多與生活日常及學校活動有關，亦有涉及STEM元素。
根據中學概覽，荃灣官立中學（下稱荃官）注重學生的語文學習，學校以英語為主要教學語言，除了聘用外籍教師教授英語及舉辦課後興趣活動，英文科又舉辦「英文週」，提升同學學習英語的興趣。
中文亦有初中校本課程，加強與高中課程的銜接，並積極舉辦多元化的語文活動和比賽，鼓勵學生發揮所長。初中的中、英、數三科按能力分組授課，為學生提供不同程度的教材。
出產知名校友
學生在公開試有優秀成績，每年文憑試都有超過9成考生考獲本地學士課程最低要求（33222），2021年中文及英文科取得4級或以上的比率均超過7成，遠高於全港日校平均的3成左右。該校過往出產8名會考10A狀元，亦有不少知名校友遍布各行各業，其中衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生亦是該校校友。
荃官有數間聯繫小學，包括深水埗官立小學、福榮街官立小學、海壩街官立小學、荃灣官立小學，在中學統一派位中，聯繫中學可為其聯繫小學保留最多25%的學位。申請該校中一的小六生需參加面試，校方亦會根據學生的學業成績、操行、課外活動及獎項等作甄選準則。
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過往面試題目
補習社「高科技教育中心」負責人蘇廸希校長整理了其中心學生過往於荃官的面試題目，供家長參考，問題涉及日常生活及學校活動，亦有與科學科技有關的題目。
- 假如你是一個手機應用程式設計師，你會設計一個怎樣的程式？
- 學校舉行「一人一藝術節」，你認為舞蹈、攝影、戲劇哪一項最適合全校學生參與？
- 請在以下三位人士中選一位與學生交談－曹星如、林鄭月娥、沈祖堯
- If you are a member of the computer club, how will you design a robot? What skills do you want your robot to have?（如果你是電腦學會成績，你會設計甚麼機械人？你希望機械人擁有甚麼技能？）
- If you go to visit the ederly in elderly home near your school, what will you talk with them? What will you give them? （你要去學校附近的安老院探訪，你會跟長者傾談甚麼？你會送他們甚麼東西？）
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責任編輯︰王明芳