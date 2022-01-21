【新春2022】荃灣廣場 X 迪士尼跳跳虎Tigger　6大打卡位+期間限定近千款迪士尼新春產品

▲ 跳跳虎Tigger首度擔正，登陸荃灣廣場賀歲。（商場提供）

迪士尼經典角色跳跳虎Tigger，於農曆新年期間會聯同小熊維尼Winnie the Pooh、小豬Piglet等朋友仔，來到荃灣廣場L5空中花園的「跳跳好運 虎虎生威」裡，與大家迎新春。

▲ 近1,000款迪士尼精品登陸期間限定店。

場內有6大吉祥打卡位，包括有如虎添億金幣陣、歡迎你！金虎滿屋、虎氣衝天行大運、人見人愛蜜糖罌、「虎虎生威」好運臨門及吉星高照光影球。而「跳跳好運 虎虎生威」期間限定店，在1月中旬會於L1樓層登場。店內售賣近1,000款商品，大部分是最新賀年造型精品，包括迪士尼卡通御守、賀年禮盒、新春裝扮公仔等，粉絲們不容錯過。

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商場亦特別準備了一套4款限量版「闔『虎』請請利是封」讓大家換領，造型精美夠喜慶。由即日起至1月31日，只要於商場內消費滿指定金額或以指定The Point會員積分，便可換領利是封一套，數量有限，換完即止。

▲ 一套四款限量闔「虎」請請利是封（商場提供）

荃灣廣場同時推出「團圓 ‧ 共嚐」及「賀年消費賞」兩大消費禮遇，由即日起至2月20日於食肆消費滿$800，即可換領$80商場贈券。而於指定日子在任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領商場贈券，三重獎賞累積獲贈高達$2,000禮遇，正好趁機辦年貨。

記者︰黃依情